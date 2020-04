Presidente enviará proyecto que endurece penas a infractores de las disposiciones sanitarias

El Presidente Sebastián Piñera anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que endurece las penas a quienes infrinjan las disposiciones sanitarias, en medio de la pandemia del Covid-19.

El Mandatario manifestó que todos deben cumplir con las instrucciones de la autoridad, sin embargo, "muchos no lo entienden así y en forma muy irresponsable ponen en peligro sus propias vidas, las vidas de los demás y la vida de los más vulnerables".

Por ello anunció un proyecto de ley "para hacer más severas y más duras las sanciones de aquellos que incumplen las disposiciones sanitarias".

La iniciativa, dijo Piñera, contempla la "obligación de prestar servicios comunitarios: Por ejemplo, que puedan ir a trabajar a los consultorios, a los hospitales, para colaborar en proteger la salud de todos los compatriotas".

El Mandatario sostuvo que "los que no respetan la cuarentena, los que se sienten con derecho a pasar por encima de los derechos de los demás, van a recibir sanción que se merecen, porque esa es una actitud no solamente ilegal, irresponsable... es inmoral poner en riesgo la vida de otros compatriotas".

"Por tanto, este proyecto de ley va a endurecer las penas. Yo espero que los chilenos que no están cumpliendo con las disposiciones sanitarias entiendan y comprendan de una vez por todas que no tienen derecho a poner en riesgo la salud y la vida de los demás, y que el sistema, el Gobierno, va a identificarlos y sancionarlos, porque la conducta que están asumiendo es una conducta que no tiene perdón de Dios", aseveró el Jefe de Estado.

La iniciativa fue anunciada luego que este miércoles se conociera el caso de una mujer contagiada con Covid-19 que fue sorprendida en la Plaza de Armas, situación que derivó en el cierre del sector para su sanitización, además de un sumario sanitario y una querella del Gobierno en contra de ella.

Actualmente, hay dos proyectos en el Congreso que también buscan aumentar las sanciones a quienes no cumplan las cuarentenas obligatorias: uno se está discutiendo en el Senado y el otro en la Cámara Baja.