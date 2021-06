Presidente Piñera llamó a la responsabilidad a los dos millones de rezagados en proceso de vacunación

El Presidente Sebastián Piñera realizó un llamado a la responsabilidad a los casi dos millones de rezagados en el proceso de vacunación contra el Covid-19, asegurando que deben preocuparse de la protección de sus seres queridos ante la pandemia.

En el marco del inicio de la vacunación a adolescentes de entre 12 y 17 años del Sename, centros colaboradores y de salud mental, además de casos de comorbilidades, el Mandatario visitó el centro de la Teletón, oportunidad en la que indicó que "por supuesto, cuando tengamos la vacuna apropiada vamos a vacunar también a los niños menores de 12 años, porque todos tenemos que protegernos de esta pandemia. Aún tenemos cerca de dos millones de personas rezagadas".

"¿Qué significa esto? Personas que pudieron haberse vacunado y que no lo ha hecho. Por eso lo quiero decir en forma muy clara, la vacuna es voluntaria, pero todos tenemos una obligación moral de vacunarnos, porque no solamente protegemos nuestra salud, si no nos vacunamos estamos poniendo en riesgo la salud de los seres que más queremos", puntualizó.

Mientras tanto, el ministro de Salud, Enrique Paris, manifestó que este jueves se anunciarán nuevos cambios en el plan Paso a Paso, decisiones tomadas tras la extensa reunión realizada durante este sábado.