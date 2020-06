Presidente Piñera: Nuevo Ingreso de Emergencia se extenderá por cuatro meses

El Presidente Sebastián Piñera firmó este martes el proyecto que eleva el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para alcanzar a 100 mil pesos por persona y confirmó que el beneficio se extenderá hasta agosto: en ese cuarto mes se pagará un 80 por ciento del monto.

"Será constante. Este valor se va a mantener durante tres meses. El mes de mayo que ya se pagó, y los meses de junio y julio. Es decir, durante tres meses va a mantener su valor, pero hemos agregado un cuarto mes, el mes de agosto, en el que este beneficio se va a pagar en un 80 por ciento", detalló el Mandatario.

De acuerdo a lo expuesto por el Jefe de Estado, este beneficio favorecerá a "2,1 millones de familias chilenas, a 5,6 millones de compatriotas y, por tanto, va mucho más allá de los grupos vulnerables que normalmente son protegidos por la red social del Gobierno, e incluye a la clase media".

El Ministerio de Desarrollo Social precisó que el monto del cuarto mes "irá de 80 por ciento a 100 por ciento dependiendo de la situación sanitaria".

"Veremos cómo evolucionan la pandemia sanitaria y la pandemia social para ver qué medidas adicionales podamos tomar o debamos tomar", planteó Piñera.

El Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, que aumenta la cobertura al 80 por ciento más vulnerable, surgió tras el acuerdo transversal de los sectores políticos consensuado este fin de semana para enfrentar la pandemia.

El proyecto de ley #IngresoDeEmergencia 2.0 subirá los montos, entregará un aporte parejo durante los próximos dos meses y beneficiará a más familias. Puedes solicitar este aporte en 👉 https://t.co/LEdcQ8u8JD #JuntosPorChile pic.twitter.com/BT7UIGNAK2 — Ministerio de Desarrollo Social y Familia (@MinDesarrollo) June 16, 2020

Se entregarán 100 mil pesos por persona a hogares con ingresos informales y se complementaría el monto hasta llegar a esa cifra per cápita en el caso de hogares con ingresos formales.

El aporte puede solicitarse en www.ingresodeemergencia.cl y, de acuerdo al Ejecutivo, será compatible con la Ley de Protección del Empleo, Seguro de Cesantía, apoyo a los honorarios, las pensiones contributivas y no contributivas.

Las personas deben estar inscritas en el Registro Social de Hogares y también es necesario que las personas que hayan cambiado su situación socioeconómica durante la pandemia puedan actualizar la información.

La iniciativa debería ingresar al Congreso durante la presente jornada, donde La Moneda espera que sea despachado esta misma semana.

Oposición preocupada de que "no haya ni letra chica ni barreras de entrada"

Desde la oposición advierten que la cobertura debe ser mucho mayor a los 2,1 millones de familias que da cuenta el Mandatario, porque se consideran a todos los hogares con ingresos menores a los 400 mil pesos y que se encuentren en el 80 por ciento de mayor vulnerabilidad en el corto plazo, según el Indicador Socioeconómico de Emergencia.

El senador socialista Carlos Montes dijo que "plantear de nuevo el Presidente esto de los dos millones 100 mil volvemos a hacer ver que eso no es lo acordado, que eso confunde y mucha gente valora este acuerdo en la medida que tenga una cobertura amplia".

"Si al final esto va a tener una cobertura tan restrictiva como la anterior, la verdad es que no estamos de acuerdo. La ley anterior se planteó que la cobertura iba a ser un millón 900 mil hogares y fueron un millón 128 mil hogares no más. Nos preocupa mucho que no haya ni letra chica ni haya barreras de entrada que no corresponda, por eso estamos reaccionando con esta rapidez", aseveró.

"En ningún caso están los votos para aprobar proyectos a fardos cerrados"

Mientras que varios diputados de la DC y el PPD advierten que sus votos no se pueden dar por sentado tras el acuerdo, manifestando dudas como el apoyo a empresas estratégicas y también las modificaciones a la Ley de Protección al Empleo.

"Para nosotros es un marco general de entendimiento, pero en ningún caso están los votos para aprobar estos proyectos a fardos cerrados o en paquete sin que el Congreso los discuta o los analice caso a caso. Para nosotros es grave que no esté el postnatal de emergencia o que se insista en la rebaja del 50 por ciento a los trabajadores vía AFC", aseveró el diputado DC Gabriel Silber.

Mientras que el timonel de la colectividad, Fuad Chahín, dijo "garantizar que nuestro partido y nuestros parlamentarios van a cumplir este marco de acuerdo, lo importante es que los proyectos de ley reflejen exactamente la letra y el espíritu que se acordó y por supuesto que eso requiere una revisión en el Congreso".