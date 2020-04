Presidente Sofofa: Chile está bien preparado para la crisis post Covid-19 porque hemos hecho la pega

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, comentó en Cooperativa que Chile es uno de los países que están mejor preparados para enfrentar la crisis económica post Covid-19, "porque hemos hecho la pega en los últimos 20 años de guardar ahorros para enfrentar esta contingencia".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el dirigente empresarial remarcó que "yo creo que estamos mejor preparados, porque hemos hecho la pega en los últimos 20 años de guardar ahorros para enfrentar esta contingencia, pero va a ser dura, van a haber empresas que van a caer, van a haber personas que van a estar desempleadas".

Larraín hizo un llamado "a la responsabilidad, o sea, la empresa que pueda hacerlo, que tenga respaldo, que tenga colchones de liquidez, que no utilicen los instrumentos públicos y que sostenga el empleo con sus propios medios, que sostenga las remuneraciones con sus propios medios".

El representante de los empresarios también afirmó que "Chile ha actuado bien, y hablo de todos los estamentos del Estado de Chile, no sólo del Gobierno, también la mesa social, la mesa técnica, el comité de expertos. Yo creo que hemos mostrado buenos resultados hasta ahora, pero no hay que ser autocomplaciente, no sabemos cómo va a evolucionar el virus, no sabemos cómo va a evolucionar en las comunas más pobladas, hay ciertos riesgos que hacen recomendable no celebrar".

"Me parece bien que estemos preparando el plan 'Retorno Seguro' con algunas aperturas en forma gradual y progresiva, porque así va a ser nuestro vivir en los próximos meses: desde una combinación de restricción y cuarentena con el modo 'nueva normalidad' o 'retorno seguro'", complementó.

PLEBISCITO: "EL DEBATE EN ESTA FECHA ES COMPLETAMENTE INNECESARIO"



Consultado por una posible postergación del plebiscito del 25 de octubre, Larraín argumentó que "la única razón por la cual se podría ver afectado es la razón sanitaria, no hay otra. Hay un calendario electoral que hay que seguirlo. El motivo sería que se extendieran los efectos sanitarios de la pandemia en Chile y que no sea prudente hacer el plebiscito, que llegaran a esa conclusión todos los partidos políticos".

El presidente de la Sofofa enfatizó que "el debate en esta fecha es completamente innecesario, porque la única razón para postergarlo será la información que tengamos algunos meses antes. (...) Como Sofofa respetamos las decisiones de la política, la política tiene un calendario electoral y creo que hay que ser muy responsables y hay que evaluar siempre la situación sanitaria".

El dirigente empresarial añadió que "lo que si me preocuparía es que hay que pasar el valle económico que va a provocar esta pandemia y quedar bien parados para el día después. Lo que está ocurriendo hoy día en el mundo es que se han acelerado tendencias que hace tan sólo algunos meses las veíamos lejanas: el trabajo a distancia, el comercio electrónico".

"Hay tantos cambios que se están aclarando con tanta velocidad, que requieren que los países se paren e inicien un camino distinto de desarrollo y reactiven el crecimiento, si es que toda la energía política, si toda la creatividad política se va a destinar solamente a la cuestión constitucional quedaremos atrás de ese barco que está avanzando con mucha más velocidad que hace algunos meses", remarcó.

Larraín planteó que "mi preocupación, más que la fecha, sería que supongamos que la Constitución y el proceso constitucional lo es todo y que todos los desafíos que hoy día se están verificando con mucha más velocidad van a quedar postergados para después del proceso constitucional, eso sería una mala noticia para Chile".

"Hay que modernizar tratados, hay que modernizar regulaciones, las empresas tenemos que subirnos a la frontera de esas tecnologías y son desafíos que no necesariamente residen en la Constitución", concluyó.