Propuesta de acuerdo de Desbordes e Insulza no logra respaldo en oposición ni oficialismo

La propuesta de acuerdo nacional impulsado por el senador socialista José Miguel Insulza y del timonel de Renovación Nacional, diputado Mario Desbordes, no ha logrado respaldo ni en la oposición ni en el oficialismo.

El documento, firmado por ambos legisladores, incluye algunos de los puntos que creen deben estar presentes en un "gran pacto social" para enfrentar la crisis que va a dejar a su paso la pandemia de Covid-19.

Ante las críticas recibidas, incluso cuestionándose su figura como un representante real del PS, el propio Insulza reconoció que hoy no están las condiciones para poner hoy firmas sobre la mesa, aunque agregó que la idea fue siempre fue iniciar un debate.

"Hubo voces en contra de oposición y de Chile Vamos también, lo cual finalmente muestra que realmente no hay condiciones para hacer un acuerdo hoy, si nadie preveía hacer un acuerdo hoy", dijo el senador.

De paso, Insulza explicó que sus palabras respecto a que el Presidente Sebastián Piñera no goza de un consenso para liderar un acuerdo es sólo constatar una realidad, pero que ello no implica dejar fuera al Mandatario.

"Primero, pasó la realidad obvia, si basta mirar las encuestas y para qué nos contamos cuentos para nosotros, si todos sabemos cuál es el grado de apoyo que tiene el presidente del país. Por lo demás, yo he dicho, al mismo tiempo, que cualquier acuerdo ahora naturalmente no puede sino ser con el Gobierno, sino con quién va a ser si no", aseveró.

"Quedó en una condición suspensiva para desempolvarse eventualmente en el futuro"

El diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke afirmó que la propuesta de Desbordes quedó para más adelante, tras el llamado del Presidente Piñera en el comité político de llegar a acuerdos en el interior del bloque primero.

"Quedó en una condición suspensiva para desempolvarse eventualmente en el futuro. Todos en política lo que queremos es generar acuerdos amplios, pero creo que hay que hacerlo, primero, desde las coaliciones de pertenencia; segundo, con interlocutores válidos, que es difícil encontrar hoy en una oposición tan fragmentada", indicó.

Esto no fue compartido por el diputado Desbordes, quien expresó que "el Presidente fue bien claro, él está por buscar acuerdos. Lo dijo y lo ha insistido siempre, y lo otro que dijo 'ojalá llegar a acuerdo primero dentro de la coalición'".

"Yo leía las declaraciones del diputado Cruz-Coke que se nos vienen elecciones por delante... en el fondo, está anteponiendo la cuestión electoral a la solución de estos grandes problemas que van a aquejar a la ciudadanía y que nos aquejan hoy, si hay gente con hambre", señaló el timonel de RN.

"No veo que exista agua en la piscina para algo así"

En la ex Nueva Mayoría las miradas son dispares y el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, habla de un gran acuerdo social que hay que hacer con muchos actores involucrados, un proceso de mediano y largo plazo que -enfatiza- hay que realizar.

"No pensar en el país del futuro, de los compromisos necesarios, de la voluntad política para hacerlo, me parecería lamentable. Así que yo veo esto como un proceso y no como simplemente un acto donde se firma una declaración. Eso no sería suficiente para nada", afirmó.

Sin embargo, el timonel radical Carlos Maldonado sostuvo que "la idea de un acuerdo que dé respuesta a las grandes necesidades nacionales es como hablar de la libertad o la justicia, son cosas que siempre van a sonar bien y suena raro no apoyar, pero también estas cosas hay que tener un grado de realismo".

"Las diferencias que tenemos con la derecha son, precisamente, en las materias donde se está al debe con la ciudadanía. Entonces, no veo que exista agua en la piscina para algo así", apuntó.

Mientras que la presidenta de RD, Catalina Pérez, dijo que una cosa es estar disponibles para el diálogo y otra poner una firma en un acuerdo cuyo contenido "hoy no está claro".