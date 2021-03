Provoste: Las políticas sociales del Gobierno han demostrado un fracaso total

Casi dos semanas después de subir a la testera, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), aseguró que "las políticas sociales del Gobierno han demostrado un fracaso total" en respuesta a la pandemia del Covid-19.

En su aparición en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, la legisladora estimó que en la gestión de la crisis de la administración del Presidente Piñera "se consolida el 'ayúdate a ti mismo', 'sálvate tú con tus ahorros'", refiriéndose a los retiros del 10 por ciento promulgados para aliviar el bolsillo de los chilenos.

"Lo dice el Banco Central: los dos retiros de las AFP han representado un 11 por ciento del PIB, es decir, sobre los hombros de los trabajadores se ha puesto el peso de la reactivación económica", planteó, comparando aquel porcentaje con el 2 por ciento que implica la última extensión de las ayudas sociales anunciada por el Gobierno.

A pesar de coincidir con la mayoría de la oposición en que el 10 por ciento no es la mejor solución, Provoste añadió que "apoyé los dos primeros retiros y claramente hoy no hay ninguna condición distinta al año pasado; Si este proyecto avanza en la Cámara es precisamente porque en la voluntad del Parlamento las ayudas que se han presentado son insuficientes, particularmente para los sectores medios".

De todas maneras, la nueva presidenta del Senado reafirmó su respaldo a una renta básica universal, pues esta "le da certezas a las familias y deja atrás una lógica fracasada de entrega de bonos que a mucha gente la deja fuera de poder recibir este beneficio".

La parlamentaria insistió que los beneficios aún no llegan a gran parte de quienes los necesitan: "las familias de clase media que están enfrentadas a dificultades, golpean las puertas del Estado y no tienen una ayuda concreta. La verdad es que postulan por onternet y la respuesta que tienen es que no califican para el bono".