Provoste: Propuesta del Gobierno de mínimos comunes mejoró, pero gracias a la unidad de la oposición

La presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), matizó este viernes sus críticas a la propuesta presentada por el Gobierno en el marco de la agenda de "mínimos comunes" y aseguró que la anunciada batería de medidas "es mejor" gracias a la "unidad" de la oposición.

Cabe recordar que la parlamentaria, artífice de estas negociaciones con La Moneda, criticó con calificativos de "débiles" e "insuficientes" las medidas anunciadas el miércoles por la noche por el Presidente Sebastián Piñera en materia de ayudas para las familias y las pymes ante los inconvenientes ocasionados por la pandemia.

Desde el Ejecutivo y Chile Vamos reaccionaron molestos a la dureza de las críticas de Provoste y acusaron que la senadora, la figura con mayor intención de voto de la centroizquierda de cara a las elecciones presidenciales de noviembre según las encuestas, está jugando un rol más de candidata que de presidenta de la Cámara Alta.

Entre otras medidas, el Gobierno acogió entregar por tres meses una ayuda económica a todas las familias del Registro Social de Hogares (RSH) y que será el equivalente a la línea de pobreza: el llamado "Ingreso Familiar de Emergencia Universal" (IFE Universal), que ya está siendo analizado por la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Asimismo, Piñera anunció la creación de un bono de un millón de pesos para las pequeñas y medianas empresas, propuesta que fue ingresada este viernes al Congreso.

"Si la pregunta es si lo que hoy día el Gobierno propone es mejor de lo que existe, obviamente que yo tengo que decirlo con claridad: sí, es mejor, y es mejor producto de que hemos actuado como oposición con un propósito claro y donde ha habido también unidad", afirmó Provoste este viernes.

No obstante, insistió en que "la propuesta que el Gobierno ha presentado en materia de apoyos a empresas de menor tamaño es débil y absolutamente insuficiente, y esto lo digo a pesar de todos los ataques que he vivido en las últimas horas por parte del Gobierno, que quiero aprovechar de decirles que me tienen absolutamente sin cuidado".

SESIONES EXTRAORDINARIAS

En paralelo este viernes, los comités parlamentarios del Senado acordaron sesionar de manera extraordinaria en comisiones y en la Sala durante la semana entrante para despachar el paquete de ayudas presentado por el Gobierno, a más tardar, el próximo viernes.

En la Cámara Baja, en tanto, los diputados opositores que integran la Comisión de Desarrollo ya adelantaron que esperan incluir ciertas modificaciones al proyecto del IFE Universal.

"Estamos revisando varios aspectos, no solamente el tema del monto, sino que también qué tan universal es esto, además de estudiando que la transferencia sea automática y que no haya que postular nuevamente", dijo el comunista Boris Barrera.

En ese sentido, el socialista Marcelo Schilling fustigó la actitud de La Moneda durante las conversaciones: "Es como andar negociando con las necesidades de la gente y a mí al menos no me deja de dar pudor. Si yo fuera Gobierno, entraría a esta negociación y establecería la suficiencia, pero, bueno, parece que están muy acostumbrados al tema de la oferta y la demanda, al regateo", sostuvo.

DUDAS OFICIALISTAS SOBRE AYUDA A PYMES

Desde el oficialismo, algunos legisladores han expuesto dudas sobre el proyecto de ayuda a las pymes. Al respecto, el diputado de RN Alejandro Santana, integrante de la comisión de Hacienda, pidió aumentar su cobertura y mostró su preocupación por las fórmulas que podrían empujar sus pares de la oposición "con una connotación política".

"Al final del día, la oposición es muy probable que presente indicaciones que son inadmisibles, que no tienen atribuciones, y, si vuelven a caer en el juego de lo no posible, lo único que van a lograr es retrasar estos beneficios", planteó.