Proyecto de ayuda para trabajadores de honorarios tensionó a la oposición y el oficialismo

Luego de que el comité socialista pidiera postergarlo en favor del llamado acuerdo nacional y porque el Gobierno renovó la discusión inmediata, este lunes se suspendió la votación del proyecto de ayuda a trabajadores a honorarios en el Senado.

La oposición mantiene sus reparos ante la iniciativa, que consiste en un subsidio de hasta 75 mil pesos a quienes ganan en promedio hasta 500 mil pesos mensuales, y un préstamo de 650 mil pesos destinado a quienes reciben más de 500 mil pesos.

Tras la suspensión, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, descartó que la votación del proyecto impidiera la discusión paralela del acuerdo nacional, que encabeza su cartera junto a seis partidos.

"La verdad es que todo lo que se pueda avanzar en el Congreso en caso alguno va en contra de la búsqueda de ese acuerdo, porque ha quedado claro que el proyecto de honorarios no es excluyente con un vehículo de protección de los ingresos de las familias a través del Ingreso Familiar de Emergencia, por lo tanto, el enganche natural está sobre la mesa", reflexionó.

Ánimos caldeados en la sesión

Antes de que se confirmara que hoy no se votaría el proyecto en la sesión telemática de la Cámara Alta, la senadora Luz Ebenesperger (UDI) manifestó su descontento con la petición del comité socialista.

"Haría un llamado a todos a dejar de lado la soberbia, porque en la oposición o se hace lo que ellos quieren o no hay acuerdo. Por cierto que los proyectos en los que se ha avanzado no son la solución de todo, pero ayudan. Me parece una mezquindad no votar y aprobar este proyecto ahora", expresó.

Su par del PS José Miguel Insulza respondió reiterando los argumentos de su sector para posponer la votación, y catalogó como una agresión las palabras de la parlamentaria.

"Queremos acuerdo, por eso hemos dicho que no nos obliguen a votar ahora, porque no queremos crear un mal clima para un acuerdo y en cambio de eso nos agreden. Esa no es la forma de tratar estas cosas. Vamos a votar como nos dé la gana este proyecto y lo vamos a votar hasta el momento que tengamos derecho, porque no nos parece bien lo que se está haciendo", enfatizó.

El también senador UDI Juan Antonio Coloma coincidió con Ebenesperger al pedir un "sentido de urgencia" de parte de la oposición para sacar adelante proyectos como este.

"Necesitamos más velocidad. Yo no tendría cara para decirles (a los chilenos) después: 'fuimos convocados para votar un proyecto cuya votación fue postergada'. Obviamente esto es una colaboración para la lucha contra la pandemia, que va a tener otras etapas mucho más rápidas de lo que el otro sistema supondría", sostuvo.

Desde el bloque opositor, Ricardo Lagos Weber (PPD) desdramatizó el conflicto por la postergación, señalando que "estamos hablando de dos o tres días respecto de lo que tenemos que hacer porque tenemos que meterle mucha fuerza a las medidas económicas".

"Apuesto doble contra sencillo que vamos a terminar suplementando este proyecto a partir de las conversaciones que vamos a tener sobre la mirada global de apoyo en materia económica", afirmó.