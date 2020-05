Quinteros se defiende de críticas e investigaciones: "El mal rato que he pasado es injusto"

El senador socialista Rabindranath Quinteros salió a enfrentar las criticas y la compleja situación en la que quedó luego de ser diagnosticado con Covid-19 y conocerse que viajó en avión sin esperar el resultado del examen.

Quinteros participó el jueves 7 de mayo en una reunión en La Moneda, en la que también estuvo un funcionario que estaba contagiado, razón por la que el Ejecutivo le solicitó hacerse el examen.

El senador dijo a Cooperativa que viajó con la autorización de la enfermera que le realizó el test: "Tenía mi pasaje para el día viernes, y yo le consulto a la enfermera: 'Soy de Puerto Montt, yo me tengo que ir ¿Puedo viajar?'... 'Sí', me dijo", explicó.

"Yo lo lamento más que nadie, sobre todo por el mal rato que le estoy haciendo pasar a mi familia, el mal rato a mis amistades y los mal ratos que yo he tenido que pasar, porque creo que son injustos", aseguró el ex alcalde de Puerto Montt.

"Son comentarios demasiados injustos, que no se dan cuenta de lo que realmente sucedió y cómo sucedió", lamentó.

Mañalich: No hubo dolo

El ministro Jaime Mañalich fue consultado por la situación esta tarde, luego de realizar un sobrevuelo por la capital, y aseguró estar convencido de que el legislador socialista no actuó con "dolo" al viajar en avión, motivo por el que la Fiscalía abrió una investigación.

Mañalich afirmó que, dada la falta de intencionalidad en el eventual daño, no procedería el inicio de acciones legales en su contra, como sí ha emprendido el Ministerio en casos similares, como en uno muy publicitado de un vuelo entre Santiago y Temuco.

"Yo me he comunicado con el senador Rabindranath Quinteros y creo firmemente y de buena fe que él no tenía conocimiento del resultado cuando tomó el avión", dijo Mañalich, destacando que el examen PCR se le practicó a él y a otros senadores estando todos asintomáticos, incluido él mismo, por lo que es comprensible que haya pensado que no estaba enfermo.

Sin embargo, en la cuenta pública de este sábado, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, confirmó que el senador deberá enfrentar un sumario sanitario, procedimiento que se suma la investigación de la Fiscalía.

"Como todas las personas que son un caso sospechoso o un caso confirmado que no respetan las normas de la autoridad sanitaria, se enfrentan a un sumario sanitario y a la aplicación de la sanción que la autoridad, en función del riesgo sanitario que tiene esa conducta, va a aplicar", afirmó Daza.

Presidenta del Senado: "Es lamentable"

En tanto, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), explicó los protocolos que se tomarán en la Cámara Alta tras conocerse este contagio.

"Una vez que se detonara un caso positivo, tanto en los funcionarios, como en los senadores y senadoras, la decisión es trabajar inmediatamente en sistema telemático", dijo.

"Dada la situación que vivimos la última semana, además de eso tenemos establecido en el protocolo que hay que hacer un seguimiento de la trazabilidad de los contactos que estuvieron con el senador Quinteros", señaló Muñoz, que afirmó que "es lamentable que el senador Quinteros haya viajado sin haber esperado el resultado del examen"