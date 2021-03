Reapertura de escuelas en Inglaterra da el puntapié inicial a la desescalada en el Reino Unido

Los escolares en Inglaterra volvieron a tener clases presenciales este lunes, en el comienzo de la paulatina desescalada dispuesta por el Gobierno británico por la caída de las infecciones y el avance del plan de vacunación contra el Covid-19.

Millones de niños y adolescentes acuden a los colegios después de más de dos meses de clases virtuales, mientras que los menores en las otras regiones británicas -Escocia, Gales e Irlanda del Norte- tienen otras fechas para el retorno.

El primer ministro británico, Boris Johnson, destacó que la reapertura de las escuelas supone el primer paso hacia "cierta normalidad", después de las duras medidas restrictivas impuestas para reducir los contagios y las muertes por el virus.

Los alumnos de enseñanza secundaria deberán usar mascarilla en todo momento y deberán hacerse pruebas rápidas de Covid-19 dos veces a la semana, a fin de detectar de manera temprana los contagios.

Today pupils return to schools in England.



I want to thank teachers, parents, guardians and carers for the work you have done to keep kids learning throughout the pandemic.



Getting all schools back has been our priority and the first step of our roadmap back to normality.