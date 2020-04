Recibirán el "carnet Covid" las personas con "altísima probabilidad" de estar inmunes

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció, la mañana de este jueves, que el Gobierno implementará la entrega del llamado "carnet Covid" a las personas que "con altísima probabilidad" son inmunes de adquirir nuevamente esta enfermedad.

En su tradicional punto de prensa para dar a conocer la situación del país respecto al número de nuevos casos y fallecidos, el secretario de Estado afirmó que "a partir del día lunes, se va a hacer entrega, fundamentalmente a través de plataforma digital y también presencialmente para los que tengan dificultades para acceder a mecanismos digitales, del carnet Covid".

Ministro @jmanalich | Carnet de alta



A partir del día lunes se hará entrega, principalmente de forma digital, del "Carnet COVID".

Mañalich explicó que este carnet es "un instrumento que identifica a las personas que con altísima probabilidad, eso nos permite decir el conocimiento actual, ya tuvieron la infección por coronavirus y son inmunes a adquirir una nueva enfermedad, a reinfectarse y también no son capaces de transmitir esta enfermedad a otros".

La autoridad remarcó que "este es un criterio nuevo, acordado por nuestros expertos, recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que tiene una perspectiva de salud pública. Puede haber casos, muy escasos, en los cuales efectivamente la persona pueda infectarse de nuevo"

El ministro detalló que "a la luz de la evidencia que hoy día tenemos, lo que podemos decir es que la inmunidad que produce la infección por coronavirus dura mucho tiempo, por lo menos, en el mínimo, lo que podemos proyectar es un año. A la luz de otros coronavirus, pareciera que esta inmunidad es permanente, que la persona que se infecta por coronavirus y sufre esta enfermedad de Covid-19 queda inmune para siempre"

"Sólo el tiempo, dado que no llevamos cuatro meses de la irrupción de este virus en el planeta, nos va a poder permitir decir con propiedad que es efectivamente así y que la inmunidad se prolonga por años después de la infección inicial, considerando que estos virus son extraordinariamente estables y tienden a no mutar, como si ocurre con el virus de la influenza", destacó.

En el sitio web del Ministerio de Salud, https://t.co/cBajAgcLgG, están publicados los criterios para definir un paciente recuperado y a quienes se les podrá entregar el Carnet COVID". - Ministro @jmanalich en balance diario #COVID_19



- Ministro @jmanalich en balance diario #COVID_19 pic.twitter.com/pCgMIwHlP0 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 16, 2020

¿A QUIÉNES SE LES VA A ENTREGAR ESTE CARNET?



El secretario de Estado reiteró que este carnet se les entregará "a aquellas personas que con altísima probabilidad han cursado la infección, se han recuperado y no son capaces de trasmitir la infección"

Estas personas son:

Un paciente que tiene síntomas respiratorios, confirmación por PCR, y que ha pasado 14 días y al término de 14 días no tiene síntomas.

Un paciente que se hospitaliza por esta enfermedad y es dado de alta, y en el momento del alta no tiene síntomas desde el día 14.

Pacientes que estuvieron hospitalizados por esta enfermedad y que en el momento del alta del hospital todavía tienen síntomas. En estos casos hay que esperar todavía una semana más desde el momento del alta, o sea, pueden ser hasta 21 días o más, para decir que la persona no es infectante.

Pacientes que tienen compromiso de sus defensas, de su inmunidad, que están en tratamiento por un cáncer, que tienen un cáncer, que está recibiendo dosis de Cortisona, por una artritis o cualquier otra condición, en alta dosis (más de 20 milígramos por día). A estas personas se les va a poder entregar el carnet Covid sólo después de 28 días desde el inicio de los síntomas.

OTROS CASOS

El ministro también detalló que "un capítulo aparte tienen los contactos estrechos, vale decir, una persona que vive en la misma casa o ha estado muy cerca más de dos horas con una persona que se sabe que tuvo infección por coronavirus".

Mañalich remarcó que "a esa persona que no desarrolló síntomas y tenemos la pregunta ¿se habrá infectado o no?, se le va a hacer un examen de inmunoglobina G para ver si realmente, a pesar de no haber tenido síntomas de infección, está inmune y, por lo tanto, puede entregársele el carnet Covid".

El secretario de Estao afirmó que en el caso de "los trabajadores de la salud que han estado cuidando pacientes con Covid en una unidad de tratamientos intensivos, en una hospitalización general".

En esta situación, la autoridad apuntó que "a esos trabajadores de la salud les vamos a hacer exámenes periódicos, normalmente cada 15 días, para definir si elevan este anticuerpo (inmunoglobina G), lo que nos permite decir que a pesar de que ellos no hicieron síntomas, efectivamente tuvieron la enfermedad, por lo tanto, ya están recuperados y se les puede entregar este carnet Covid".

Finalmente, el ministro de Salud enfatizó que "el requerimiento para recibirlo va a ser muy estricto, o sea, tiene que estar certificado el diagnóstico inicial o tenemos que tener copia en la autoridad sanitaria de quienes hacen, puden haber muchas empresas, exámenes de inmunoglobina G para saber la situación de sus trabajadores, por ejemplo".

"Para entregar el carnet Covid, que depende de la autoridad sanitaria, por las consecuencias que tienen, esos exámenes tienen que ser certificados y mostrados responsablemente, porque o si no se comete un delito cuando hay falsedad en esta información, a la autoridad sanitaria para entregar estos carnet", concluyó.