Rector UC: Es irresponsable que la gente no cumpla indicaciones por Covid-19

El rector de la Universidad Católica y miembro de la Mesa Social Covid-19, Ignacio Sánchez, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que es "una irresponsabilidad" que siga habiendo gente que no respete las medidas restrictivas de circulación para evitar el avance del virus, especialmente por Semana Santa, ya que -advierte- "no hay ningún espacio para relajarse".

El médico, que preside el comité ético por el coronavirus dentro de esta mesa social, proyectó que "todo parece indicar que los próximos dos meses van a ser difíciles", aunque destacó que las medidas restrictivas, así como el aumento de exámenes, han permitido el número de casos a la fecha sea "menor de las predicciones que se tenían".

Por ese motivo, Sánchez sostuvo que "la población debe tener mucha consciencia de que esto se trabaja día a día, que no hay ningún espacio para relajarse".

"Si bien es cierto los números se están controlando de mejor manera de lo que algunos pronósticos mostraban, esto puede perfectamente, si nos descuidamos, cambiar drásticamente. Así que me parece una irresponsabilidad cuando la gente no cumple con las indicaciones, me parece que no hay espacio aquí para alterar los toques de queda o alterar las cuarentenas, más allá lo estrictamente necesario y con razones muy valederas", expresó.

El rector puso énfasis que "en la medida que nosotros podamos aplanar la curva, que la curva de crecimiento no sea tan alta, vamos a tener un menor número de enfermos en el mismo tiempo".

Sánchez también fue crítico de las medidas discriminatorias tomadas por algunos edificios y condominios para restringir la circulación del personal de salud.

"En algunos lugares donde ellos viven, edificios, departamentos, etcétera, ha habido gente que le ha hecho bullying. Eso no puede ser, estos son momentos de expresión de solidaridad, de apoyo a persona que están realizando un trabajo con toda abnegación, con todo profesionalismo", sentenció.