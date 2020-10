Región italiana prohíbe Halloween: "Es una estúpida extravagancia americana"

El gobernador de la región de Campania en Italia prohibió la celebración de Halloween o Noche de Brujas, que el 31 de octubre llena las calles de personajes de terror, dulces y fiestas temáticas.

Vincenzo De Luca, notoriamente enojado, calificó esta celebración como una "inmensa idiotez" y anunció un toque de queda para esa noche: "Cerraremos todo a partir de las diez de la noche. (...) Es una estúpida extravagancia americana que hemos importado en nuestro país, habrá toque de queda. Halloween es un monumento a la imbecilidad".

"Ya que tenemos que afrontar la realidad, y ya que observo que la gente está preparándose para celebrar fiestas, ese fin de semana de octubre cerraremos todo", dijo.

La región de Campania es una de las más afectadas con el rebrote que vive actualmente Italia que incluso los tiene evaluando un posible toque de queda nacional ante el aumento de casos.

Italia registró este martes 10.874 nuevos contagios en 24 horas y 89 fallecidos y preocupa el aumento de los hospitalizados, que ya son 8.454 en todo el país y 870 ingresados en las unidades de cuidados intensivos, por lo que la celebración de Halloween entre grandes y pequeños mantiene cauto al Gobierno.

Revisa sus declaraciones aquí:

