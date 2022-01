Reporte diario: Disminuyeron los casos nuevos, pero la positividad subió a 11,44%

Un día después de reportar el peor lunes de toda la epidemia con 8.904 casos de Covid-19, las autoridades sanitarias informaron este martes la detección de 7.533 nuevos contagios a nivel nacional.

El balance total desde el inicio de la pandemia -en marzo de 2020- quedó así en 1.893.115 contagios y 39.427 muertos, tras confirmarse un nuevo deceso en las últimas 24 horas.

En la última semana, los nuevos casos a nivel nacional aumentaron un 120 por ciento y ninguna de las 16 regiones del país han disminuido las nuevas infecciones en ese periodo.

Según el reporte de hoy, de los 7.533 casos nuevos, 3.971 corresponden a personas sintomáticas y 1.040 no presentan síntomas. Además, se registraron 2.522 test PCR positivo que no fueron notificados.

La tasa de positividad, en tanto, se sitúa en un 11,44 por ciento en todo el territorio chileno, dos puntos por sobre la anotada ayer (de 9,39 por ciento). En la Región Metropolitana, la cifra actual se ubica en el 9,85 por ciento.

Según toma de muestra, las regiones con mayor positividad en la última semana son Tarapacá, Magallanes, Arica y Parinacota, y Antofagasta.

Una tasa de positividad -el número de contagios detectados por cada 100 test PCR realizados- inferior al 5 por ciento durante dos semanas seguidas es uno de los criterios epidemiológicos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

A la fecha, 421 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 329 están con apoyo de ventilación mecánica.

Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 306 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre.

Con respecto a las Residencias Sanitarias, la red dispone de 47 recintos de hospedaje, con 4.389 camas totales.

DEBATE ENTRE EXPERTOS POR AUTOTRAZABILIDAD

Los anuncios dados a conocer por el Ministerio de Salud en el balance del día de ayer, en donde se informó de cambios en las categorías de caso confirmado, contacto estrecho y "personas en alerta de Covid" para hacer frente al gran aumento de contagios en el país por la variante ómicron, han abierto un gran debate.

Según lo anunciado ayer por el Ministerio de Salud, la licencia médica se reservará a los casos confirmados y los contactos estrechos los determinará la autoridad sanitaria solo en brotes específicos. En paralelo, quedará en manos de los propios infectados el ubicar a posibles contagiados, quienes entrarán en la calificación "persona en alerta Covid", sin obligación de aislamiento.

La ministra subrogante de Salud, la doctora María Teresa Valenzuela, indicó que los exámenes de PCR y de antígeno seguirán siendo el método para la confirmación de un caso positivo de coronavirus, por lo que reforzarán los puntos de testeo a lo largo del país.

En su rol de panelista de El Primer Café de Cooperativa, el médico y ex ministro de Salud Jaime Mañalich afirmó que la nueva estrategia de trazabilidad del Gobierno es "un paso de transparencia y de realidad".

"Me parece que hay todavía mucho que discutir, hablar y ver cómo se va a implementar esto, pero descansa en lo que ya está ocurriendo: que las personas concurren, incluso sin tener síntomas, por haber sido contacto o por tener sospechas, a hacerse, en un servicio de salud o donde fuere, un examen de PCR o de antígeno y, con eso, generar un mecanismo de autorreporte o de autocontrol", sostuvo el otrora secretario de Estado.

En el mismo programa, la vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Infectología y profesora de la Universidad de Chile, la doctora Claudia Cortés, planteó que "confiar en la trazabilidad en el propio enfermo es complejo. El enfermo está preocupado de recuperarse, puede que se sienta bastante mal, y, además, depositar toda esa responsabilidad en el paciente es difícil".

"Sabemos que no somos extraordinariamente responsables. Hasta ahora sabemos que la gente oculta contactos, que no quiere darlos, entonces esta nueva entidad de 'personas en alerta de Covid' es un riesgo. Eran lo que hasta hoy día es un contacto estrecho, tienen posibilidades de estar incubando y, eventualmente, transmitir la enfermedad en los días venideros", señaló.

Por su parte, el doctor Carlos Pérez, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes y decano de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, considera que "los cambios que se han señalado van en la línea correcta. Es lo que podemos hacer en este momento".

"Es muy difícil ya mantener la estrategia de trazabilidad como se concebía anteriormente con un menor número de casos y es, por lo demás, lo que están haciendo muchos países, como en Europa y como Estados Unidos, y ha sido una estrategia exitosa", indicó.

CONFUSAM RECHAZA NUEVA ESTRATEGIA

"Con los últimos cambios en el manejo de la pandemia comunicados por el Minsal, el Gobierno entrega a las personas la responsabilidad de 'elegir' reportar su caso y prevenir la propagación de la enfermedad, eludiendo la responsabilidad del Estado en la contención de esta crisis sanitaria", declaró Gabriela Flores, presidenta de la Confusam.

Mediante un comunicado, la dirigenta indicó que "como representantes de las y los trabajadores de la Atención Primaria no nos quedaremos de brazos cruzados cuando un Gobierno que ya ha sido negligente abandona a su población en medio de una crisis sanitaria, tomando las peores decisiones con un ministro titular de vacaciones. Ayer se murió de Covid una trabajadora de 43 años de la Región de Coquimbo. La gente no puede elegir en medio de un desastre".

Sobre el nuevo plan de manejo de Omicron, aclaró que "desde su escritorio, los epidemiólogos de salón no pensaron que miles de personas no tienen las condiciones materiales para darse el lujo de elegir reportar su caso porque temen la reacción de sus empleadores al saber que están contagiados. Otras tantas no pueden elegir teletrabajar. Con esto se abren las condiciones para una propagación aún más masiva de esta nueva ola de contagios".

Además, hizo énfasis en que la nueva definición de "persona en alerta de Covid", que antes era considerada como contacto estrecho, "vulnera el derecho al reposo y al aislamiento oportuno. De esta forma, miles de chilenos en esta categoría no tendrán los medios para contar con mascarillas adecuadas para evitar contagiar ni condiciones laborales ni materiales para aislarse".

"Si algo hemos aprendido de los errores cometidos en esta pandemia es que una buena trazabilidad es fundamental para contener la enfermedad, las secuelas y la muerte por Covid. El Gobierno, en vez de devolver la trazabilidad universal a la Atención Primaria para potenciarla, termina dejando que cada persona se haga cargo de su problema. Esta situación debe ser enmendada en forma urgente, no puede quedar como está", cerró.