El Biobío tiene una ocupación del 55 por ciento de las camas destinadas en las residencias sanitarias para los casos confirmados por Covid-19 que no puedan realizar la cuarentena en sus hogares.

Según el último reporte local, dos de las siete residencias de la región ya están a su máxima capacidad: el Hotel Wyndham Garden, ex Hotel Terrano de Concepción, tiene sus 78 habitaciones ocupadas, mientras que El Arriero, en la Provincia de Arauco, tiene las 16 camas destinadas para dicho fin utilizadas.

El seremi de Salud, Héctor Muñoz, dijo que "en la región contamos con una capacidad total para albergar a 260 personas, y 142 ya están utilizando esta prestación, útil no sólo para proteger al caso confirmado sino a su contexto familiar y social más cercano".

Residencias con camas disponibles

Provincia de Concepción Hotel Terramar de Talcahuano tiene 13 de sus 28 camas utilizadas.



Provincia del Biobío Adveniat tiene 21 utilizadas de 32 Verbo Divino 10 camas utilizadas de 84 Hostal Intercultural de Santa Bárbara tiene 4 de 12 camas ocupadas



Provincia de Arauco Hostal Lebu con una totalidad de 10 habitaciones, todas disponibles.



Entre los requisitos para ir a estos espacios se encuentran no presentar sintomatología severa, no requerir hospitalización, y no contar con condiciones necesarias para realizar un aislamiento seguro y efectivo.