Residencias sanitarias: Minsal confirma que hay 12 mil cupos a nivel nacional

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, informó que hay 12.310 cupos disponibles, a nivel nacional, en residencias sanitarias.

Las residencias están destinadas para las personas diagnosticadas con Covid-19 y que no pueden realizar cuarentena efectiva en su domicilio porque no cuentan con las condiciones adecuadas o porque no son residentes de la ciudad donde fueron diagnosticados.

En el tradicional balance diario, la autoridad explicó que el total de cupos se reparte en 132 establecimientos.

"Estas residencias son absolutamente gratuitas para la persona que es Covid-19, y en caso necesario para los contactos estrechos, familiares que están en su casa", subrayó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

Explicó además que "los encargados de trasladar a las personas a una residencia son los seremis de Salud de cada región, y por eso, si una persona requiere un traslado, debe contactarse con el seremi de su región o consultar en el un centro asistencial, como el consultorio donde se hizo el examen, para que la orienten".

Cuidados médicos, teelvisión y wifi

Paula Labra, seremi de Salud Metropolitana, explicó que "a estas residencias pueden acceder gratuitamente todas las personas, sean cotizantes de Isapre o Fonasa, que necesiten hacer el aislamiento de manera adecuada".

"La residencia sanitaria dispone de todas las comidas del día, cuidados médicos básicos, además de otras comodidades como: televisión y wifi", agregó.

La autoridad explicó que quienes necesiten trasladarse a uno de estos recintos, debe comunicarse con la Seremi de Salud al número 800 72 6666 para gestionar el traslado.

De hecho, una de las residencias en Santiago es el Hotel Principado, en el barrio Lastarria, con capacidad para 51 personas, que esperan completar el sábado.

"Entregamos el desayuno, almuerzo, merienda y la cena. Nos encargamos del cambio de toallas y sábanas. Por protocolo, la cama la hace el paciente; nosotros no entramos a la habitación a excepción de cuando, por protocolo, corresponde el aseo de baño y de habitación; no se barre, no se entra con escoba, se hace con sanitizadores que se utilizan para limpiar", detalló Iván Marambio, gerente de los hoteles Principado.