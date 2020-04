"Retorno seguro": Piñera dice que regreso a clases será cuando pase el peak del Covid-19

El Presidente Sebastián Piñera acuñó el término "retorno seguro" al asegurar que los estudiantes volverán a la sala de clases sólo cuando el peak del coronavirus haya pasado.

En conversación con "Bienvenidos", el Mandatario afirmó que "cuando el niño vuelva a clases va a volver con precauciones sanitarias. Va a poder tener alimentación y la primera prioridad es asegurar que las condiciones de protección de salud van a estar presentes".

"Ningún niño va a volver a clases si no podemos asegurar las condiciones sanitarias de protección", agregó.

Piñera sostuvo al matinal que "no nos vamos a anticipar, va a ocurrir cuando podamos asegurar que somos capaces de darle protección a los empleados públicos, a los niños y jóvenes que volverán a las escuelas, y eso nosotros creemos que va a producirse en el mes de mayo. Por lo mismo tenemos que empezar a prepararnos".

"El 'retorno seguro' será cuando el punto más álgido haya pasado", puntualizó.

Durante el balance diario, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que "la preparación que se está haciendo en el Gobierno es muy cuidadosa, muy responsable, muy orientada por criterios sanitarios y por el consejo que asesora al Ministerio de Salud y las autoridades internacionales para ver cuáles son los pasos concretos".

En ese sentido, agregó, "el Ministerio de Salud simplemente señala directrices de cómo deberían hacerse los pasos y es cada autoridad particular -la ministra del Trabajo, el ministro de Educación- los que tienen que aplicar esa implementación gradual, responsable y cuidadosa como ha señalado el Presidente de la República".

Las clases se suspendieron a principios de marzo debido al avance del coronavirus en Chile, medida que en un inicio fue impulsada por los alcaldes y luego liderada por el Gobierno.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, afirmó ayer que sería irresponsable poner una fecha al retorno a clases porque "depende de una serie de factores esencialmente sanitarias que, obviamente, escapan a mi responsabilidad y conocimiento".

Profesores: Forzar el retorno a como dé lugar tiene mucha resistencia

En Cooperativa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, dijo que espera que el Gobierno capte "la sensibilidad ciudadana y se dará cuenta que este intento de forzar el retorno a como dé lugar en las próximas semanas durante mayo está teniendo muchísima resistencia, fundamentalmente en los apoderados".

"Si no tiene seguridad, si no se siente segura respecto a cómo será la garantía de que no haya mayores contagios, la gente no va a mandar a sus hijos al colegio", advirtió.

Además, apuntó a que las evaluaciones a los alumnos tras el regreso a clases "las evaluaciones tienen que flexibilizarse mucho".

"Lo que debe haber es mucha autonomía para que las mismas comunidades docentes, el consejo de profesores, cada colegio defina, pero evidentemente debe haber mucha flexibilidad, priorizar las evaluaciones formativas por sobre las sumativas (las notas)", expresó, recalcando que "las calificaciones en este momento no corresponden".

Aguilar señaló que "evidentemente no hay una situación de normalidad ni la habrá en todo el año, incluso si es que en algún momento se retoman las clases presenciales igualmente no serán en condiciones normales, habituales".