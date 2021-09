Ricardo Lagos: Latinoamérica urge de unidad y solidaridad para enfrentar la crisis del Covid

Varios ex presidentes latinoamericanos destacaron este viernes durante el segundo día del Foro Global América Latina y el Caribe la falta de unidad entre los mandatarios de la región y abogaron por una unidad e independencia para hacer frente a los problemas que les ha dejado el Covid-19, como el rezago en el acceso a las vacunas, los sociales, económicos o políticos.

"Los presidentes tienen poca comunicación entre ellos, tienen divisiones ideológicas tan profundas que hacen difícil el entendimiento entre nosotros", indicó el ex mandatario chileno Ricardo Lagos (PS).

El ex jefe de Estado nacional y los ex presidentes Ernesto Samper, de Colombia, y Laura Chinchilla, de Costa Rica, participaron en el foro Solidaridad y cooperación regional" en la que expresaron sus opiniones para enfrentar los problemas que afronta la región tras la pandemia en un foro de dos días organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo, fundada y presidida el ex mandatario dominicano Leonel Fernández.

Lagos sostuvo que los actuales mandatarios deberían aunque sea ponerse de acuerdo en el tema de las vacunas para acudir como América Latina, una sola voz, ante la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Deberíamos ser capaces de tener solidaridad aunque sea en ese tema. Estoy seguro de que nos escucharían un poco más", sostuvo Lagos, quien opinó que empleos, en particular para mujeres que son el grupo más afectado por la pandemia, e inversiones de calidad es lo que se necesita ahora la región para levantarse de la crisis causada por el Covid-19.

Lagos habló también de esa unidad con respecto a la próxima reunión del G20, del que Brasil, México y Argentina son miembros. "Me gustaría saber si estos tres países están disponibles para ser voceros de una América Latina que pueda a lo mejor hablar por una sola voz y el G20 está a la vuelta de la esquina. ¿Es mucho pedir que los presidentes conversen entre ellos", afirmó.