Rosa Oyarce: Una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no merecía este trato

Una dolida Rosa Oyarce aseguró este miércoles que fue arbitraria su salida de la Seremi de Salud Metropolitana, sosteniendo que ella no se merecía este trato.

Tras conocerse en voz de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, que el Gobierno le pidió la renuncia Oyarce, para incorporarla al Ministerio en el equipo de trabajo del Plan Covid-19, la propia ex seremi entregó su versión sobre lo ocurrido.

"Se me dijo que podía yo elegir el cargo que yo quisiera. Yo di tres nombres, ninguno era posible, así que después me ofrecieron otro cargo que era ir a acompañar en otra cartera un tema de Trabajo", aclaró Oyarce en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

Al borde de las lágrimas, la ex seremi sostuvo que "una persona como yo, que me he sacado la mugre por la gente, no me merecía este trato".

De acuerdo a la propia ex autoridad sanitaria, fue la subsecretaria Daza quien le pidió la renuncia, no el ministro Jaime Mañalich ni el Presidente Sebastián Piñera.

Respecto al cargo que asumiría en el Plan Covid -como así lo anunció Daza- Oyarce relató que "hoy día el ministro me ha llamado hace un rato atrás para ofrecerme que es de su interés que yo trabaje en su equipo, en el gabinete, y lo voy a analizar y pensar porque no es una decisión que yo voy a tomar en este minuto".

"Tengo que pensarlo bien", acotó.

"La autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene"

Según Oyarce, le pidieron la renuncia cuando se fue con cuarentena preventiva tras haber tenido contacto con un funcionario que dio positivo al examen, pese a que un test que se realizó ella dio negativo: Se le avisó que iban a nombrar una subrogancia, pero el 26 de marzo le dicen que debe dejar el cargo.

"Ha sido arbitrario, porque yo siempre me he anticipado a los hechos, he sido una seremi que ha estado siempre antes de que ocurren las cosas y en eso creo que hay un reconocimiento en los funcionarios", expresó.

Incluso, dio cuenta que "en febrero por ahí me lo habían soplado que este tema podría ocurrir porque yo me tomaba atribuciones, pero la autoridad sanitaria no se toma atribuciones, las tiene".

Sobre esto último, Oyarce apuntó a que hubo molestia en el Gobierno por el protagonismo que ella había tenido durante las primeras semanas de enero con las medidas para enfrentar el Covid-19, donde llegó a tener pautas en el aeropuerto.