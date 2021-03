Rusia busca debilitar la confianza en las vacunas de compañías occidentales, según EEUU

Los servicios rusos de inteligencia han puesto en marcha una campaña para debilitar la confianza en las vacunas contra el Covid-19 desarrolladas por compañías occidentales y están usando publicaciones en internet para poner en duda su seguridad y eficacia, según funcionarios estadounidenses citados este domingo por The Wall Street Journal.

Las fuentes, a las que el diario no identifica, apuntan que se han encontrado artículos engañosos sobre las vacunas, especialmente la de Pfizer, en cuatro publicaciones digitales (New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front y Rebel Inside) que, según aseguran, son usadas por la inteligencia rusa para difundir contenidos.

Según los funcionarios, aunque el alcance de esas publicaciones es limitado, los artículos sirven para inyectar ideas falsas en los debates que luego pueden ser amplificadas por medios de comunicación rusos y de otros países.

