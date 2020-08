Se negó a usar mascarilla: Niño de tres años con autismo fue expulsado de vuelo

Una mujer denunció que una aerolínea estadounidense sacó a su hijo autista de tres años de un vuelo porque no usaba mascarilla facial.

Alyssa Sadler, madre del niño, contó a CNN que ese día regresaban de Midland en Texas a Houston en la aerolínea Southwest, que tiene una estricta política de usar mascarilla en todo momento del viaje.

La madre explicó que al intentar poner la mascarilla a su hijo, comenzó a sufrir un colapso nervioso por su desorden del procesamiento sensorial que se agudizó. "Estaba gritando. Le estaba dando un ataque. Gritaba 'no, no, no'", contó.

El niño contaba con toda la documentación que acreditaba que tenía autismo, pero eso no impidió que lo dejaran volar. "Creo que es necesario que exista alguna medida para los niños o incluso los adultos con discapacidades que no pueden usar una mascarilla. Deberían tener algún tipo de excepción", dijo la madre.

La aerolínea dijo que no haría excepciones y que "si un cliente no puede usar una mascarilla por cualquier motivo, Southwest lamenta no poder transportar a la persona".

As we continue to prioritize the comfort and well-being of our Passengers, we have made an update to our face covering policy. Read more at https://t.co/IG2xpcQDx6. pic.twitter.com/LZfsnwJQEt