Seguimiento por GPS: Cómo es el sistema que analiza el Gobierno para las cuarentenas

El Instituto de Data Science (IDS) de la Universidad del Desarrollo puso a disposición del Gobierno un análisis de seguimiento por GPS, un estudio de movilidad para observar el comportamiento de la población en cuarentena tanto en Santiago como en regiones.

En el balance diario de la situación del Covid-19 en Chile, estuvo presente el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas, quien detalló este sistema, luego de que el ministro de Salud, Enrique Paris, adelantara en Cooperativa un control de la movilidad mediante seguimiento de celulares.

"Gracias a los estudios de movilidad que tenemos, podemos informar cómo la ciudadanía se está comportando en todas las regiones del país y todas las comunas. Se hace a través de un seguimiento o estudios totalmente anónimos de más de cuatro millones de celulares que permite que, empaquetados en grandes grupos de miles de movimiento, podamos informar cómo se está comportando la ciudadanía en tiempos de pandemia, lo cual es útil e importante para hacer un seguimiento al cumplimiento de las cuarentenas y de los objetivos de ellos para enfrentar la pandemia", explicó el académico.

Rojas detalló que "esto lo hacemos con el apoyo de Telefónica y de Cisco, y también agradecemos al ministro de Ciencia (Andrés Couve), que ha empujado para que estos datos los pongamos a disposición de la comunidad y que sean útiles para más estudios en esta dimensión".

Estos análisis ya tienen sus primeros resultados, costantando que "en todas las regiones ha habido reducción de la movilidad, sin embargo, destacar que en ninguna región hemos llegado al 40 por ciento de la movilidad. Luego si uno mira la región que ha tenido una mayor reducción es la Región Metropolitana con un 39 por ciento, si es que miramos cómo ha sido la reducción de la movilidad comparando la última semana, hasta el domingo, con lo que fue la segunda semana de marzo justo antes de las medidas que llevaron a reducir el movimiento de los colegios e instituciones de educación superior".

Decano Facultad de Ingeniería @UDD_cl, Fernando Rojas:



"Podemos constatar que ha habido una reducción de la movilidad en prácticamente todas las regiones, pero no hemos llegado al 40%". pic.twitter.com/LnY2skDjkD — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) June 18, 2020

"Destacar también que las segundas regiones con mayor población, que son las del Biobío y la Región de Valparaíso, han reducido en un 27 por ciento su movilidad, tomando estas dos semanas de comparación", añadió.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la UDD indicó que "este estudio se puede realizar en forma periódica y es útil para todas las regiones y las comunas, para los alcaldes puede ser importante tener este seguimiento periódico y que pueda permitirles ver cómo se está comportando la población en su comuna semana a semana".

"Estos son seguimientos totalmente anónimos"

Consultado respecto a si existe una invasión a la privacidad con este seguimiento por GPS, Rojas remarcó que "estos son seguimientos totalmente anónimos".

"Se ha hablado mucho de que tenemos que llegar al menos a un 50 por ciento de reducción de la movilidad. Eso no requiere seguimiento individualizado, eso requiere un seguimiento de todas las regiones, de todas las comunas con frecuencia y lo que estamos viendo es que no hay ninguna región que esté llegando a un 50 por ciento en promedio de reducción. Es importante todas las medidas que ayuden a que las personas reduzcamos nuestra movilidad como una herramienta esencial en el control de la pandemia, donde no hay ningún riesgo de invasión a la privacidad, porque esto es totalmente anónimo", aseveró.

Al mismo tiempo, el ministro Paris enfatizó que "de ninguna manera vamos a incidir o preocuparnos de no respetar la privacidad de las personas".

"Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares que nos permite justamente, como habíamos adelantado, tratar de evaluar incluso el resultado de nuestras medidas", indicó el titular de Salud.