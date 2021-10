Según la U. de Chile, más de 200 mil santiaguinos no buscan trabajo debido al IFE

La extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Universal por los meses de octubre y noviembre de este año, impulsada en agosto pasado por el Gobierno en un intento por frenar la posibilidad de abrir un cuarto retiro de los fondos previsionales, está afectando la recuperación del empleo, advirtió este miércoles el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Ocupación y Desocupación en el Gran Santiago dados a conocer esta jornada por el organismo, del total de inactivos que recibe IFE y que no desea trabajar -unas 1,6 millones de personas-, 12,6 por ciento declaró que aceptaría una oferta laboral si no estuviera recibiendo este subsidio, lo que corresponde a 211 mil ciudadanos de la capital.

En entrevista con Hablando De, de Cooperativa, la directora del Centro de Microdatos, Lorena Flores, planteó que si bien recibir esa transferencia estatal no es incompatible con tener un empleo, las personas podrían estar pensando lo contrario o, en algunos casos, el monto del IFE podría superar los ingresos que podrían generar al emplearse, con la ventaja de no tener que pagar cotizaciones ni transporte.

"Con esto uno puede decir -no es la única causa- que es importante entender que (el IFE) no es un subsidio que hoy esté ayudando a la búsqueda de empleo", dijo la ingeniera comercial de la "Casa de Bello" y máster en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia).

"Los subsidios, en ese sentido, cambian un poquito las preferencias, porque lo que vienen a hacer es que yo elija entre recibir el IFE Universal y el IFE laboral, pese a que no son incompatibles, pero mi percepción es que la mayoría de la gente no lo sabe y, por lo tanto, siente que va a perder el IFE Universal si sale a trabajar, siendo que no es así. Esto afecta la decisión de salir a buscar empleo", señaló.

En esa línea, Flores hizo un llamado a las autoridades para impulsar una campaña comunicacional "bien fuerte" para aclarar a los beneficiarios del IFE que no se va a perder el apoyo estatal por tener un puesto de trabajo.