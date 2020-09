Senador Insulza denunció discriminación en exámenes PCR para personal médico en Arica

El senador por Arica y Parinacota, José Miguel Insulza (PS), denunció que el Servicio de Salud solo accedió a realizar el examen PCR al personal de Urgencias y que el resto de los trabajadores habría sido excluido de forma arbitraria del proceso.

De acuerdo a lo informdo por el congresista, la Seremi de Salud ordenó la toma del examen a todo el personal del Hospital Juan Noé, a lo cual la directora del organismo, Margdalena Gardilcic se habría negado.

"Se iniciaron los testeos gracias a la Seremi, pero la directora decidió que fuera solo para urgencias. Qué razón tiene está señora para excluir a un montón de gente" acusó el parlamentario.

"Yo francamente no entiendo a la directora, no entiendo por qué es así. Intentaré hablar con alguien para que le pregunte por qué. Porque a mi no me va a explicar" agregó.

Respuesta

Desde el Servicio de Salud de Arica respondieron que la denuncia es falsa, ya que existe un calendario de toma de exámenes que comenzó por el personal critico, pero que se ampliaría paulatinamente hacia el resto de las unidades del Hospital.

"Todo el personal del Hospital podrá acceder a este examen y siempre existe la posibilidad de tomar examen a aquellos funcionarios que hayan tenido contacto con el Covid-19 o que presenten síntomas" indicaron desde la Unidad de Comunicaciones.

Finalmente desde el Servicio indicaron que de un total de 1.700 funcionarios ya se han tomado más de 765 test PCR.