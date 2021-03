El senador Rabindranath Quinteros (PS), actualmente vicepresidente del Senado, cuyo cargo finalizará la próxima semana, y pasará a ser el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, sostuvo que "el tratamiento de la pandemia se hizo mal desde el comienzo".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario que deberá evaluar y llevar a cabo los proyectos en materia de salud cuestionó el tratamiento de la pandemia por Covid-19 en nuestro país, apuntando directamente a las autoridades, pero valorando la labor del ministro de Salud, Enrique Paris, a quien lo catalogó como "el más dialogante y el que ha escuchado a los expertos".

"Tenemos buenas relaciones, hay diferencias en algunos temas, y no es un tema fácil el tema de la pandemia", aclaró.

Aún así, el senador socialista señaló que "el tratamiento de la pandemia se hizo mal desde el comienzo", porque a su juicio, las cuarentenas y el toque de queda "no han resultado, porque desgraciadamente eso no se puede cumplir en buena forma si no va con la ayuda económica necesaria".

[En vivo] Senador Quinteros: El tratamiento de la pandemia se hizo mal desde el comienzo, las cuarentenas y el toque de queda no ha funcionado porque deben ir con ayuda económica para que la gente pueda cumplir de buena manera #CooperativaEnCasa https://t.co/MmAuGz61Xg — Cooperativa (@Cooperativa) March 13, 2021

El parlamentario acotó que esto fue planteado al Ejecutivo a fines de marzo del 2020, al inicio de la pandemia, y que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) no iba a "resultar".

Posteriormente, continuó su crítica, hacia las medidas tomadas en el último tiempo: "Todos estos permisos es el resultado de cosas que fueron mal hechas desde un comienzo", dijo.

Finalmente, indicó que "he sido muy crítico, fui un voto en contra de la prolongación del estado de catástrofe porque creo que aquí no ha llevado a nada positivo, yo no me explico por qué insisten con el estado de catástrofe cuando el Código Sanitario tiene las facultades para hacer lo mismo que han hecho hasta ahora".