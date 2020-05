Senador Quinteros: "Pido disculpas a la gente que hice sufrir, pero no lo hice adrede"

"Pido disculpas a la gente que hice sufrir estos días pensando que podrían estar contagiadas", dijo el senador socialista Rabindranath Quinteros luego de que nuevos examenes dieran negativo a su propio contagio supuesto.

Entrevistado por La Tercera, e interrogado por si se arrepiente de haber viajado en avión antes de tener el resultado de su primer examen PCR (el que dio positivo), Quinteros respondió: "Con todas las consecuencias que esto ha conllevado, por supuesto. Pero yo me pregunto, ¿cómo yo iba a suponer esto, si yo siempre supuse que estaba sano? En mi mente lo único que sabía era que tenía que viajar el día viernes (de la semana pasada) porque era el único avión que tenía de regreso a Puerto Montt".

"Hoy día no hay vuelos 10 veces al día, hay a lo más uno. Entonces, yo no tenía otra opción. Nunca se me pasó por la mente que esto me iba a suceder. Pero con lo que esto generó, cómo no pensar por qué viajé, obvio. Pero siendo honesto, nunca se me pasó por la mente (...) Por supuesto que lo lamento profundamente, pero eso no significa que yo lo hice adrede. Si yo no tenía idea de esto, no tenía conocimiento", enfatizó.

"Falsos negativos o positivos"

Quinteros indicó que no tuvo "ningún interés en desacreditar a nadie" al practicarse las contramuestras.

"El segundo examen me lo hago por la convicción de que yo no tenía ninguna enfermedad, de que nunca he tenido temperatura ni dolores de cabeza ni pérdida de olfato. O sea, ningún síntoma de algún resfrío siquiera", dijo Quinteros a La Tercera.

Dada la incertidumbre que genera esta situación, el vicepresidente del Senado solicitó que las autoridades verifiquen la posibilidad de errores en los resultados del PCR.

"Yo no estoy ni culpando a nadie ni exculpándome, sí me da la tranquilidad de que todos los pasajeros del avión que se tomaron la muestra son negativos, que toda mi familia es negativa y que toda la gente que tuvo contacto conmigo es negativa", enfatizó.

Por lo tanto, "lo único que quiero es que las autoridades sanitarias tomen las medidas que sean pertinentes para enfrentar esta realidad de si efectivamente hay falsos negativos o falsos positivos. Porque si este caso sigue adelante tal cómo se está dando, ojo con lo que estamos haciendo en este país", dijo el parlamentario.

"No estoy salvado"

Quinteros explicó que -de todas formas- existe la posibilidad de que el Instituto de Salud Pública (ISP) realice una contramuestra para clarificar esta situación, lo que daría aún mayor tranquilidad a las personas con las cuales mantuvo contacto cercano.

"Yo estoy disponible para que el ISP haga lo que estime pertinente. Yo no estoy diciendo 'aquí estoy salvado'. No. Esto me deja un poco más tranquilo, pero son las autoridades de Salud las que determinarán, porque claro, acá hay una muestra que es negativa y otra que es positiva. Entonces el ISP podría hacer una contramuestra", comentó.

"Que (el ISP) la analice y, si quieren hacerme exámenes, que me los hagan... Si yo lo único que quiero es que se clarifique esta situación y darle tranquilidad a la gente que pude yo haber contagiado, y creo que no contagié a nadie", manifestó el también miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.