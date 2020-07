Senador UDI inclinado por aprobar retiro del 10%: "No es una posición ideológica"

El senador José Durana (UDI) confirmó que de momento está por respaldar el retiro excepcional del 10 por ciento de fondos de pensiones, cuya discusión comienza hoy viernes en la Cámara Alta, aunque condicionó su voto a un cambio al Plan Clase Media del Gobierno.

El parlamentario señaló en El Diario de Cooperativa que desde el oficialismo "tenemos que buscar una fórmula que compita con el retiro del 10 por ciento", y que garantice que no incorporará a personas que no hayan visto una baja en sus ingresos debido a la pandemia.

"Si no hay ningún cambio al momento de la votación, obviamente que estoy inclinándome a votar a favor de las personas, porque de una u otra manera, a lo mejor en la discusión en particular y en lo definitivo podemos sacar a aquellas personas que no han perdido el empleo o no han tenido disminución en sus ingresos", destacó.

En ese sentido, precisó que su eventual respaldo al proyecto "no es una posición ideológica. No comparto cuando se quiere vincular la ayuda a las personas con posiciones ideológicas, (como) cuando dicen que uno está votando con la izquierda, porque creo que de verdad es transversal la situación que están viviendo todos los chilenos".

"Tampoco estoy votando asustado por que el día de mañana no me den un cupo (en el Congreso), porque hoy tengo la posibilidad de mirar a largo plazo sobre un proyecto que finalmente, al menos en mi caso como senador, termina en seis años más", remató.

Llevar a diputados al Tribunal Supremo "es una medida exagerada"

Asimismo, coincidió con el también senador UDI Iván Moreira en que llevar a los cinco diputados gremialistas que aprobaron el proyecto al Tribunal Supremo "es una medida exagerada".

Durana reiteró que esos votos implican "una discrepancia que, a mi juicio, no es ideológica, porque lo que estamos sufriendo hoy día a través de esta pandemia es un problema que afecta a las personas, y no pueden ser tratadas ideológicamente".

Más aún, para el senador, dentro del partido "han habido otros hechos que a lo mejor involucrarían haber llevado a mucha gente al Tribunal Supremo desde el minuto en que abandonamos el ideario del cual fuimos parte en el gobierno de Pinochet, o parlamentarios o algunos militantes que declararon votar Apruebo en la posible reforma a la Constitución".

Por otro lado, en la antesala a la votación en el Senado, aseguró que "se exagera cuando se cree que en la UDI hay presiones, como si fuera un partido distinto al resto".