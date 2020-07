Senadora Goic y plan de ayuda para la clase media: La solución no puede ser más endeudamiento

La senadora DC Carolina Goic cuestionó el plan de ayuda para la clase media anunciado ayer domingo por el Gobierno, que consiste en cuatro programas de beneficios económicos, entre ellos un crédito blando para quienes han visto una caída significativa de sus ingresos.

"Para una clase media ya sobreendeudada, no puede ser la solución más endeudamiento, o ponerles requisitos que probablemente van a ser imposibles de cumplir", comentó este lunes en conversación con El Diario de Cooperativa, respecto a la propuesta que también contempla la postergación de dividendos hipotecarios, la extensión de subsidio para el arriendo y la ampliación del Crédito con Aval del Estado.

Si bien "valoro que se anuncie un plan, lo veníamos planteando hace mucho tiempo y es imprescindible sacarlo rápido, tiene que ser un plan que signifique efectivamente dar un alivio", sostuvo.

No obstante, apuntó a "mejorar la propuesta, hay espacio y espero que el Gobierno se abra y exista capacidad de escucha y diálogo".

Asimismo, emplazo que "un mínimo de la banca es que diga que no habrá cobranzas judiciales por los retrasos, o que van a dejar de llamar y hostiga a la gente, uno también pide sentido común".

LA CLASE POLÍTICA DEBE SER "CUIDADOSA CON LAS EXPECTATIVAS"

Este plan, en tanto, "no reemplaza" a otras iniciativas que proponen permitir el retiro de parte de los ahorros en las AFP para paliar la falta de ingresos, y aunque se mostró en desacuerdo con esa idea, admitió que "la situación es tan dramática para mucha gente que no nos podemos cerrar a ninguna alternativa, pero lo que hagamos tiene que ser cautelando que esos fondos se reingresen para la pensión futura".

"No me gusta que la gente tenga que recurrir a sus ahorros para la vejez; el Estado tiene que estar primero. ¿Pero estas medidas son suficientes para evitar eso? Digo que no", manifestó.

Aseguró que para esa iniciativa se requiere el apoyo del Gobierno, y exhortó que "para cualquier proyecto es fundamental respetar las reglas del juego, y hablarles a la gente con la verdad y con claridad; de repente parece que retirar fondos de pensiones es la solución mágica y creo que es muy importante que la gente vea cuánto es y significa. La política tiene la responsabilidad de ser muy cuidadosa respecto de las expectativas en gente".

"Y lo digo a propósito de la discusión que tuvimos con el postnatal de emergencia, teníamos un proyecto que era inadmisible y que si se aprobaba tal cual era un proyecto de papel y que no resuelve el problema a las mujeres que viven la angustia. Y en la discusión logramos un acuerdo (con el Gobierno) con una licencia que tiene financiamiento", subrayó.

"LA POLÍTICA DE LOS BUENOS ACUERDOS"

La senadora expuso también que "no son momentos de buscar el aplauso fácil, estamos en una situación tan dramática que la gente necesita que estemos todos en función de generar acuerdos, beneficios reales, hacerlo rápido para resolver el problema inmediato".

"Creo que hay que ser muy cuidadoso, no hay duda de que el Gobierno ha llegado tarde, ¿cuánto costó que entendiera que había un marco de recursos posible que finalmente permite hoy que se den estos a anuncios? Tenemos que seguir esa lógica, reivindico la política de los buenos acuerdos", resaltó.