Senadores Durana e Insulza van a la justicia para postergar reapertura del Complejo Fronterizo Chacalluta

Senadores por la Reión de Arica interpusieron un recurso de protección para que el Gobierno reprograme la apertura del Complejo Fronterizo de Chacalluta, argumentando motivos sanitarios por el Covid-19.

A partir del próximo miércoles 1 de diciembre, el Ministerio de Salud estableció la apertura del los pasos fronterizos de Chacalluta, Colchane (Región de Tarapacá) y Pino Hachado (La Araucanía) para el ingreso de extranjeros no residentes que cuenten con sus vacunas validadas por la autoridad sanitaria.

Las medidas para que los ciudadanos extranjeros puedan ingresar al país son contar con un PCR negativo tomado en el país de origen con 72 horas de anterioridad, una declaración jurada, un seguro médico desde los 30 mil dólares y la validación de las vacunas.

Debido a lo anterior, el senador José Miguel Durana (UDI) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Arica en contra del Gobierno por -según argumenta- la afectación a los derechos constitucionales, como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica de las personas, igualdad ante la ley y el derecho a la protección de la salud.

"Las razones fundamentales son motivo de salud: los grados de inoculación que existen en Chile versus Tacna (Perú) son muy dispares y eso puede traer complicaciones en el aumento de contagios en la población de Arica", indicó el parlamentario oficialista.

En tanto, su par socialista José Miguel Insulza pidió que la apertura de fronteras sea programado "de manera distinta, no hacerlo de golpe, no hablaron con el Municipio, no lo hablaron con nadie, y dirigidos desde Santiago, a la gente le molesta eso".