Senadores UDI, DC y PS piden que Piñera apoye retiro de 10% de fondos de AFP

Un grupo de transversal de senadores pidió al Presidente Sebastián Piñera presentar un proyecto de ley, con discusión inmediata, para el retiro del 10 por ciento de los fondos de las AFP, como medida paliativa a los efectos económicos de la pandemia.

Admitiendo la posibilidad de que la propuesta pueda ser declarada inconstitucional, este grupo integrado por los senadores Ximena Rincón (DC), David Sandoval (UDI) y Alfonso De Urresti (PS) pide el patrocinio gubernamental en esta iniciativa.

La propuesta se argumenta en el rápido avance de la pandemia de Covid-19 y en las garantías para que las personas sí puedan cumplir con el confinamiento.

En su iniciativa, los senadores plantearon dos modalidades: la primera, para las personas de mayor ingreso se propone un autopréstamo que se irá recuperando durante el periodo restante antes de jubilar; y para los de menor ingreso se propone un "bono de reconocimiento".

Sobre esto último, la senadora DC explicó que "aquellas personas de menores ingresos, este es un aporte del Estado que se materializa cuando la persona se vaya a pensionar".

"Vale decir, hoy retira el dinero -que tiene un límite- y cuando se va pensionar esto se restituye en su cuenta con un interés que es pactado, tal como ocurría en algunos reconocimientos que era del 4 por ciento, y así la persona no pierde plata en su cuenta y tiene hoy la posibilidad de tener liquidez en la urgencia", indicó Rincón.

El apoyo UDI a la propuesta: "No hay una instrucción ideológica"

Desde el oficialismo, Sandoval (UDI) defiende la iniciativa y aclaró que dentro de su colectividad no hay restricciones ideológicas frente a la propuesta.

"Efectivamente dentro de mi partido en particular hay opiniones bastante diversas y, a pesar de ello, es un capítulo que no está cerrado y no hay una instrucción ideológica ni de nada de partidos, en este sentido tenemos la más absoluta libertad para plantearlo", remarcó.

El legislador gremialista aseveró que "lo que nosotros planteamos acá es que ésta es una ventana para enfrentar la situación de hoy, que necesitamos estos recursos que no los hay y por lo tanto creemos que esto es una vía alternativa, y habrá que pensar en este diseño el día de mañana como recuperamos esta laguna que se les crea a los sectores más vulnerables".

Alcaldesa de Paillaco: "Si existe la posibilidad para apoyar ahora, es esencial"

En un encuentro vía Zoom con parlamentarios de diversos sectores y alcaldes regionales, estos últimos expresaron que la ayuda social nunca será suficiente.

La alcaldesa de Paillaco, Ramona Reyes (PS), indicó que "la ayuda social, lo que nosotros podemos entregar, es ínfima, entonces acá tenemos gente que nunca tendrá la posibilidad porque no está dentro del 40 por ciento de familias vulnerables a la cual podemos llegar por criterio de la Contraloría y porque son recursos públicos".

"Entonces, si existe la posibilidad que cualquier chileno pueda recurrir a su Fondo Previsional para apoyar ahora, es esencial", expresó.

En paralelo, los senadores independientes Pedro Araya y Carlos Bianchi y la DC Yasna Provoste presentaron esta semana un proyecto de reforma constitucional con el que también se busca permitir que los cotizantes puedan retirar el 10 por ciento de sus ahorros en las AFP durante la pandemia.