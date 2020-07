Seremi de Salud de La Araucanía renunció tras investigación por su rol en brote de Covid-19

La seremi de Salud de La Araucanía, Katia Guzmán, presentó su renuncia este jueves, ante la investigación sobre su posible responsabilidad en un brote de Covid-19 entre la prensa regional.

Según confirmó la Intendencia de La Araucanía, "en relación al sumario instruido a la Seremi de Salud, Katia Guzmán, el día de ayer se ha oficializado e informado su resolución final, determinando su sobreseimiento".

"No obstante el resultado de este sumario, la seremi de Salud, Katia Guzmán, ha resuelto presentar su renuncia indeclinable al cargo el día de hoy, la que se hará efectiva a partir del día 15 de julio del presente año, tras hacer uso de sus días de feriado legal", agregó.

Guzmán había sido investigada por su actuación cuando se presentaron los primeros contagios de funcionarios en la zona, incluyendo el suyo, lo que habría provocado que la plana mayor del gobierno regional y algunos periodistas fueran infectados con Covid-19.

Las autoridades confirmaron que la doctora Gloria Rodríguez seguirá en su posición de seremi subrogante.

TEMUCO:

Renunció Katia Guzmán, seremi de Salud de La Araucanía que realizó puntos de prensa en medio de focos de contagio de Covid-19 en la repartición pública. Había sido sobreseída en sumario interno pero igual dejó el cargo.@Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/L60wcEJ02m — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) July 2, 2020

Guzmán se despidió en extenso video

A través de una declaración pública, Guzmán aseguró haber sido "injustamente sindicada" como la culpable del brote y agradeció "a los subsecretarios y a las personas que componen los equipos de la Seremi y servicios de Salud de La Araucanía, con quienes formamos sólidos lazos de trabajo, compromiso y profesionalismo en estos dos años".

"No puedo dejar de agradecer a mi familia, amigos, equipos de trabajo y a todos quienes me acompañaron en este proceso. Espero que la gestión futura en la seremi de Salud continúe con el trabajo y las acciones desarrolladas en el manejo, no solo de esta pandemia, sino que también en todas las estrategias de salud en los ámbitos de promoción, prevención recuperación y rehabilitación de la salud, por el bien de todos los habitantes de La Araucanía y de nuestro país", recalcó.