Seremi investiga a jardín infantil que funcionaba en Maipú pese a cuarentena total

Las autoridades investigan a un jardín infantil que se encontraba funcionando en los últimos días en la comuna de Maipú, pese a la cuarentena total impuesta por el Gobierno en la Región Metropolitana.

El jardín infantil y sala cuna "Creando", ubicado en avenida Pajaritos con calle Portales, es investigado por estar cuidando a cuatro niños menores de un año, que según la prtimera información son hijos de trabajadores de una empresa de alimentos.

Al recinto, que es reconocido por la Junji, llegó personal de la Seremi Metropolitana de Salud y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, para descubrir si existe algún permiso que establezca que puedan estar bajo esta condición.

"Lo que señaló la sostenedora para decir por qué estaba funcionando, es un certificado de la empresa Fruna, que señala que les da autorización para funcionar: No existe ese tipo de certificado, la empresa no tiene ningún tipo de relación, la empresa -de ningún tipo- está autorizada a contradecir una normativa sanitaria", sostuvo Martorell.

Se presentó un "certificado que no tienen ningún asidero, no está regulado, no existe en la normativa, ni tampoco en los instructivos, que señala que ellos, como empresa fruna -no sé con que autoridad-, autorizan a funcionar al establecimiento educacional", enfatizó la autoridad.

En este conexto, una de las apoderadas relatan que Fruna no les entrega Elementos de Protección Personal, además que, en muchos casos, las madres debían dejar a sus bebes lactantes en el jardín clandestino.

El coronel Mario Cárdenas de la Prefectura Santiago Rinconada apuntó que "se agradece la denuncia efectuada por un particular, lo cual nos ayudó a concurrir a este jardín infantil y verificar la veracidad de los hecho en sentido de que está funcionando en forma irregular".

"Desde el punto de vista policial, el Ministerio Público ha determinado que las tías o trabajadoras quedan apercibidas al artículo 26 y el representante de la empresa Fruna y la sostenedora del jardín infantil quedan en calidad de detenidos", indicó.

Gobierno espera las "sanciones más intensas"

Posteriormente, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, comentó que "la denuncia que se conoció es muy grave, porque además expone la salud no solo de las personas que trabajan ahí sino también de los niños y niñas que están en ese lugar".

"Por lo tanto, esa denuncia se va a canalizar a través de la autoridad sanitaria y también a través de una querella o acción penal para ejercer las responsabilidades; esperamos, si es el caso, las sanciones más intensas que contempla la ley", anunció.

La audiencia de formalización de las personas detenidas fue postergada debido al embarazo de la sostenedora del jardín infantil y quedaron con citación judicial; de momento, el detenido en Fruna se mantiene en una comisaría y se indaga si es representante legal de la empresa.

Caso será analizado en Comisión de Trabajo

La Comisión de Trabajo de la Cámara Baja tendrá una sesión especial la próxima semana para abordar esta situación, explicó su presidenta, Gael Yeomans.

"Recibiremos a dirigentas sindicales para que nos informen de la situación, y también a a la Dirección del Trabajo para que exponga sobre el caso", explicó la diputada de Convergencia Social.

También "abordaremos los servicios considerados esenciales en la crisis sanitaria, a raíz de permisos colectivos fraudulentos para que algunas empresas siguieran funcionando y que fiscalizamos la semana pasada en la Comisión; no es posible que el Gobierno se lave las manos", agregó.

Serán convocados a la instancias la subsecretaria Martorell y el ministro de Economía, Lucas Palacios.