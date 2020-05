Sharp pide al Gobierno cambiar estrategia: "Hay que poner todo sobre la mesa y no guardarnos nada"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó al Gobierno a cambiar su estrategia ante la pandemia de coronavirus, respecto a las políticas de cuarentenas y medidas de ayuda económica para las familias afectadas por la crisis sanitaria, y poner "todo sobre la mesa".

"Hoy hay una discusión centrada muy en el ámbito de los economistas, que está bien, pero la reduce mucho. ¿Cuándo es el momento para gastar? El momento es ahora, la crisis la tenemos ahora y si no la contenemos va a quedar una crisis gigantesca", tanto económica como social, afirmó en conversación con Lo Que Queda del Día.

Ante el avance de la pandemia, "no hay una solución mágica, no es fácil", reconoció, pero -apuntó- "en lo económico y social necesitamos reabrir la discusión de la renta de emergencia, porque lo que hoy está sobre la mesa no alcanza, y eso explica en parte por qué mucha gente tiene que salir".

"Yo creo que el Gobierno tiene que cambiar la estrategia, hoy hay que poner todo sobre la mesa y no nos tenemos que guardar nada", exhortó.

VALPARAÍSO SE PREPARA PARA "LOS PEORES ESCENARIOS"

Sobre las medidas sanitarias del Gobierno para la región, que aún no han implicado cuarentenas, Sharp manifestó que le preocupa "mucho la situación porque parece ser que los datos de La Moneda distan de la realidad sanitaria grave de la región, particularmente Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio, los tres territorios con más contagios".

"La cuarentena es necesaria y creo que inminente" agregó respecto a una medida que ha pedido, pero -precisó- "no es suficiente si no va a acompañada de medidas urgentes en lo económico y social, para permitir que todos tengan el derecho a poder quedarse en casa".

Sin embargo, expuso que esa debe ser la última herramienta. "Hay otros tipos de confinamientos, y en Valparaíso estamos desarrollando uno barrial: divimos la ciudad en 15 zonas, por el número de Cesfam, y en cada zona hay una oficina municipal para que la gente haga sus trámites ahí. Hemos logrado que siete mil personas no hayan tenido que bajar al Plan (centro) de Valparaíso".

"Estamos haciendo un esfuerzo muy grande, preparándonos para los peores escenarios", resaltó, detallando otras medidas locales: "Tenemos una coordinación muy estrecha entre los Cesfam y el Hospital Van Buren, y convertimos los SAPU y el Cesfam de Rodelillo en centros estratégicos de atención respiratoria para darles mayor resolutividad".

En cada uno de esos consultorios "tenemos protocolos muy estrictos que hacen que Valparaíso tenga una de las menores números de trabajadores de salud contagiados"; y asimismo, "tenemos una política de entrega de medicamentos, vacunación y alimentos a domicilio".

LA "DESCONEXIÓN" DE LAS AUTORIDADES CON LA REALIDAD

"¿Cuál es la contagiosidad (del coronavirus)? En un sector de Santiago es ésta y en otro, que es nuestro drama de la cuarentena en este momento, en otro sector de Santiago, donde hay un nivel de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta... del cual yo no tenía conciencia de la magnitud que tenía", reconoció hoy el ministro de Mañalich, mientras hablaba del avance de la Covid-19 en la capital.

Esas palabras, en opinión de Sharp, "son de una sinceridad dramática y demuestra la desconexión de las autoridades con la realidad. Chile no es Las Condes, Vitacura o Huechuraba; Chile es Valparaíso, Renca, La Pintana. Luego de meses del estallido social, el problema de fondo del país es la desigualdad (...) y si la autoridad sanitaria no lo entiende, ¿en qué país vive?".

La estrategia definida por el Minsal en la Región de Valparaíso, antes de recurrir -por ahora- a la cuarentena, es de "acentuar" el foco en el traslado de personas contagiadas a residencias sanitarias. Al respecto, Sharp explicó: "No tenemos residencias sanitarias en Valparaíso. Postulamos a tres hostales, pero la estrategia está centralizada en el Hotel O'Higgins. De todas maneras, tenemos en carpeta tres propuestas para la Seremi, para poder implementarlas".