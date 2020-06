Sharp: Piñera y Mañalich "le deben una buena explicación a Valparaíso" por no decretar cuarentena

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, criticó la decisión del Gobierno de no incluir a su comuna y a otras de la región, como Viña del Mar, dentro del grupo de aquellas ciudades que se encontrarán en cuarentena por siete días a contar de este martes y que fueron anunciadas ayer, domingo, por el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

"El Gobierno y, en particular, el Presidente Piñera y el ministro Mañalich, le deben una buena explicación a Valparaíso", dijo Sharp, después de que el secretario de Estado informara la decisión de decretar confinamiento obligatorio en San Antonio, en el extremo sur de la Región de Valparaíso, y Calama, en la Región de Antofagasta, a partir del 9 de junio a las 22.00 horas.

Según el último informe epidemiológico del Minsal, para el 4 de junio los contagiados activos (personas vivas confirmadas con Covid-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha) ascendían a 100 en San Antonio, 74 en Calama y 219 en Valparaíso. En estas localidades, la tasa de incidencia llegaba a 103,3, 38,4 y 69,0, respectivamente.

En el caso de Calama, el titular de Salud explicó que la comuna "ha tenido un aumento importante en los casos y lo asociamos a desprolijidad en las medidas de distanciamiento social, como fiestas clandestinas, reuniones sociales que desgraciadamente se han mantenido en dicha comuna, en forma muy intensa".

Respecto a la situación en San Antonio, el ministro Mañalich señaló que, a pesar de todos los esfuerzos desplegados por las autoridad sanitaria y por la Intendencia, "tenemos un constante número elevado de casos en esa provincia, lo que afecta y compromete la capacidad asistencial de toda la Región de Valparaíso que ya está muy exigida".

"La situación en nuestra comuna es lo suficientemente dramática y compleja como para decretar cuarentena", indicó el alcalde de Valparaíso luego de conocerse las nuevas cuarentenas.

"La pregunta que se abre es por qué no se decreta cuarentena para Valparaíso, Viña del Mar y otras comunas de la Región de Valparaíso", añadió Sharp.

El jefe comunal, además, teorizó acerca de las razones para que no se implemente esta medida restrictiva en la ciudad puerto. "¿Es porque la estrategia de cuarentena no está dando resultado? O en caso contrario, es la estrategia adecuada, ¿pero no habría condiciones económicas y sociales para poder decretarlas?", reflexionó.

"Si fuese así, ¿no es injusto condenar a Valparaíso a una decisión de esas características? Creo que es importante actuar de inmediato, ahora. La situación en Valparaíso es urgente y grave", concluyó el alcalde.