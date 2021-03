Sharp y cuarentena en Valparaíso: "No se entiende cómo se toman las decisiones"

Después de que el Ministerio de Salud anunciara una nueva cuarentena para Valparaíso, su alcalde, Jorge Sharp, dijo no comprender la estrategia sanitaria en este complejo momento de la pandemia, cuando los casos activos de Covid-19 a nivel nacional son casi 29.000.

El jefe comunal estimó en El Diario de Cooperativa que el problema fundamental del plan "Paso a Paso" es que "no hay coherencia en las decisiones que toma el Gobierno, no hay integralidad y no hay transparencia".

"Cuando digo que no hay coherencia, me refiero a que desde el día jueves, Concón va a estar en fase tres, Viña del Mar va a estar en fase dos, y Valparaíso va a estar en fase uno. Es decir, un territorio que no tiene fronteras físicas, sino que es un una gran zona de conurbación, va a tener tres fases del plan "Paso a Paso" aplicándose, con medidas sanitarias, restricciones, límites y posibilidades de moverse distintas. No tiene ningún sentido", enfatizó.

De hecho, cuestionó que hasta ahora el Ejecutivo asegurara que en la Región de Valparaíso "las decisiones se iban a tomar de una perspectiva territorialmente unificada; hoy día borró con el codo todo lo que dijo que estaba haciendo durante un año".

Esto, pues actualmente Valparaíso y Viña del Mar están cerca de igualar su número de contagios activos (679 y 655, respectivamente), y también tienen tasas de positividad similares (12,9 y 10,7 por ciento).

"Esto no quiere decir que esté hinchando o abogando por una medida sanitaria específica en Viña del Mar; lo que estoy planteando es que no se entiende la forma en que el Gobierno está tomando las decisiones, y el problema es que no estamos jugando con cifras, estamos jugando con la vida de la gente, que está cansada de esta grave incertidumbre que se ha ido generando en este tiempo", insistió Sharp.