Sindicato de Walmart: Pese a brotes, supermercados son "más seguros" que el transporte público

A pesar de los brotes de Covid-19 en distintos supermercados de Santiago pertenecientes a Walmart, el presidente del sindicato de trabajadores de la multinacional, Juan Moreno, aseguró que ir a comprar a estos lugares es "más seguro que andar en el transporte público a las 7 de la mañana".

El dirigente planteó en Una Nueva Mañana que una posible causa de los contagios en Puente Alto y Huechuraba es que los empleados que eran contacto estrecho "no fueron informados al Minsal, y por lo tanto, estas personas hacen cuarentena en su domicilio sin red de apoyo".

Asimismo, denunció que en muchos locales "no se revisa la temperatura de las personas al ingresar; no se hace seguimiento (si trabajadores tienen síntomas), si alguien tiene los ojos irritados, por ejemplo, no se les llama la atención o se les envía para la casa. No se previene, y como hay falta de personal, a la gente la siguen haciendo trabajar".

Otra falta a los protocolos serían las aglomeraciones, pese a un control del aforo: "puedo tener un aforo de 100 personas, pero ellas se me pueden juntar al mismo tiempo en las cajas y no se respeta el distanciamiento físico. Es una pelea de todos los días con los administradores".

En definitiva, Moreno estimó que Walmart solo tiene pendiente evitar el ocultamiento de "contactos estrechos, tener las prevenciones y cumplir los protocolos sanitarios de elementos de protección personal. Realizando eso, no habría problema".