Sindicato: Red de Salud UC tiene problemas por una mala gestión, no por la pandemia

El Sindicato de Profesionales de la Pontificie Universidad Católica (PUC) criticó que La Red de Salud UC Christus decidiera acogerse a la ley de protección del empleo, asegurando que los problemas financieros de la institución son fruto de una "mala gestión".

El recinto de salud suspenderá los contratos de trabajo de algunos de sus funcionarios, reducirá jornadas laborales en al menos el 30 por ciento de los trabajadores y bajarán los sueldos superiores al millón de pesos.

El presidente del Sindicato de Profesionales de la PUC, Delfín Levicoy, explicó que "pedimos que nos detallaran a cuántas personas podría afectar (la ley de protección al empleo) pensando que era un grupo menor. Nos encontramos con la tremenda sorpresa de que afectaba a muchísima gente".

En algunos sindicatos "la mitad de sus socios iban a verse entre: suspensión de contrato y disminución de jornada", enfatizó Levicoy, agregando que "sabemos que la institución trae problemas económicos de antes por mala gestión, eso todos lo sabemos, porque han implementado temas informáticos que han fracasado".

"En ningún caso, todos esos millones que se han perdido en esas ocasiones, han significado una inestabilidad laboral", aseguró.

"No es comprensible"

Desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Ricardo Celis (PPD), calificó la decisión como inexplicable.

"No es comprensible que instituciones que son prestadores de salud en un momento donde hay una pandemia, se acojan" a este tipo de beneficios. "Claramente el sistema privado no ha estado a la altura, los prestadores privados no han estado a la altura de la necesidad del país en medio de una pandemia", aseguró el diputado.