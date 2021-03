Sochimi teme colapso hospitalario: Los números sobrepasaron todas las expectativas

Darwin Acuña, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), aseguró en Cooperativa que las cifras de contagios de Covid-19 en marzo "sobrepasaron todas las expectativas" y planteó que el sistema sanitario está al borde de un colapso.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Acuña dijo que están "bien preocupados, más que nada por lo que estamos viviendo y por lo que se puede venir, porque los números no nos acompañan para nada y si bien el esfuerzo de seguir atendiendo y abriendo camas para soportar todo lo que se viene lo estamos haciendo, pero con muchas dudas de lo que se pueda venir en los próximos días".

El médico recordó que "a principios de enero se hizo una simulación de necesidad de camas según cantidad de casos diarios y se empezó a trabajar en base a eso y lo que pasa es que lamentablemente nuestras UCI siempre están llenas, entonces ya estábamos con una ocupación basal de un 80 por ciento para 2.200 camas".

"Considerando eso tuvimos un aumento para enero y febrero, en que hubo harto trabajo, pero dentro de todo estaba tranquilo, sobre todo en la Región Metropolitana, donde en general los números fueron bastante adecuados. Con la llegada de marzo se pensó que pudiera haber ahí un aumento, considerando por supuesto el aumento de movilidad, la gente volvía de vacaciones, a los trabajos y con los colegios abiertos", sostuvo.

Acuña dijo que "se pensó que pudiera haber eso, pero los números sobrepasaron todas las expectativas y las predicciones y nos encontramos en esta situación, a pesar de que se pensó en alguna forma que pudiera venir, pero yo creo que lo que ninguno de nosotros pensó era que finalmente la demanda por camas iba a ser tan alta y que nos tiene en estos momentos al borde del colapso".

El profesional aseguró que este colapso puede ocurrir "sin duda, porque el sistema sanitario no es ilimitado, nosotros no tenemos capacidad infinita de abrir camas y atender a todo el mundo. Antes de la pandemia, en un año normal, nosotros teníamos aproximadamente 800, 900 camas de UCI y al día de hoy hay 3.600, el aumento ha sido increíble y no es que vayamos a llegar a seis mil camas, eso es imposible".