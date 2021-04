Sociedad Chilena de Infectología recomendó que embarazadas se vacunen contra el Covid-19

El Comité Consultivo de Inmunizaciones de la Sociedad Chilena de Infectología recomendó este martes que las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre se vacunen contra el Covid-19, dado los riesgos para la salud de la madre y su hijo en caso de contraer el virus.

A través de un comunicado, la sociedad explicó que aunque aún la evidencia científica respecto al tema es escasa, inocularse es la mejor opción para evitar complicaciones durante el embarazo en caso de contagiarse, por lo que llamó a "ofrecer la vacunación voluntaria a toda embarazada a partir del segundo trimestre con vacuna RNAm (Pfizer)".

"Debe haber un proceso formal de consejería realizado por el personal de salud involucrado en su atención (matrón/na, enfermero/a o médico), con obtención de un consentimiento informado por parte de gestante", recomendó el organismo.

Además, indicó que "en el proceso de decisión se debe considerar sobretodo a aquellas gestantes que posean un mayor riesgo de exposición o mayor riesgo de un peor desenlace clínico (factores de riesgo como obesidad, hipertensión, diabetes)".

El presidente del gremio, Leonardo Chanqueo, explicó que "las embarazadas siempre están excluidas de todos los estudios de investigación. Ya están apareciendo algunos estudios en donde se ha visto que, específicamente, la vacuna de RNA mensajero, tiene un perfil de seguridad adecuado (...) y que las mujeres embarazadas presentan una respuestan con producción de anticuerpo".

La Sociedad Chilena de Etología afirmó que esta vacunación es necesaria no solamente por un mayor riesgo de presentar un cuadro severo de Covid-19 por parte de la madre, sino que también "el producto de la concepción, al aumentar el riesgo de parto prematuro".

Seguridad en la vacunación

Respecto a la seguridad de esta vacunación, el organismo indicó que expertos informaron que que las vacunas RNAm son "seguras en el embarazo y lactancia ya que no contienen el virus vivo, no producen replicación viral y el RNAm no interactúa con el ADN de la persona ya que no ingresa al núcleo".

"Las vacunas inactivadas son una plataforma conocida utilizada en la prevención de otras enfermedades infecciosas (influenza), de amplia experiencia y alto perfil de seguridad, utilizadas actualmente en pacientes embarazadas (independiente del trimestre de embarazo) y lactancia", explicaron en el comunicado.

En tanto, en las vacunas con vector viral, tecnología en que se dispone experencia en mujeres embarazadas con vacuna contra el virus Ébola, la vacunación en contextos de ensayos clínicos ha demostrado ser segura en todos los trimestres del embarazo y sin eventos adversos neonatos.

Por otra parte, respecto a posibles efectos adversos tras la inoculación contra el Covid-19 en este grupo de la población, se dio a conocer que un estudio de cohorte de vacuna RNAm (Pfizer y Moderna) indicó que las mujeres en razadas y en lactancia que se vacunan presentan efectos adversos locales y sistémicos similares a las pacientes no embarazadas ni lactancia".

"No se presentan mayores desenlaces adversos durante la gestación (restricción del crecimiento fetal, hipertensión o preeclampsia ni parto prematuro) ni mayor morbilidad en el recién nacido". puntualizaron.

LOS RIESGOS DE CONTAGIO EN MUJERES EMBARAZADAS

El presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia, Anibal Scarella, comentó en Cooperativa los riesgos que enfrenta una persona gestante si se contagia con Covid.

"El feto, al crecer, disminuye la capacidad ventilatoria de la mujer, esa condición hace que la respuesta al virus sea más grave. La terapéutica que normalmente se usa en las mujeres con covid, en algunos casos está contraindicada en las embarazadas, algunos antiviarales predispone a trombos en la placenta", señaló el experto.