Sólo 162 colegios cerraron el año escolar sin actividades presenciales, según Mineduc

Aunque la mayoría de los colegios demoraron en adherir a la obligación de mantener sus puertas abiertas, el Ministerio de Educación cerró el año escolar con cifras positivas, pues 9.288 de los 9.450 establecimientos habilitaron actividades presenciales, es decir, sólo 162 (1,8 por ciento) no lo hicieron.

"Fue un trabajo difícil, pero muy importante. Y permitió terminar el año con prácticamente la totalidad del sistema funcionando y otorgando confianza a los padres y apoderados" destacó en La Tercera el ministro de Educación, Raúl Figueroa.

Proporcionalmente, los que terminan el año con menor adhesión a la presencialidad son los colegios pertenecientes a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), aunque la diferencia no es tan dramática, pues 611 (95,9 por ciento) de los 637 establecimientos abrieron sus aulas.

Alejandra Grebe, directora nacional de Educación Pública, señaló que en el último trimestre, el sector tuvo "porcentajes muy menores de establecimientos cerrados, los que se encuentran en esta situación ya que mantienen trabajos de conservación e infraestructura para poder recibir con mejores espacios a sus estudiantes".

También cerró con cifras alentadoras el mundo municipal, que en algún momento fue el más reacio a la apertura, con sólo 90 de sus 4.351 colegios sin actividades presenciales.

ALTA ADHESIÓN EN LOS PARTICULARES

Pero los particulares subvencionados quedaron en el primer lugar de adhesión, con aulas abiertas en 3.838 de sus 3.872 establecimientos, lo que equivale a un 99,1 por ciento del total.

"Para el reducido grupo de colegios que no pudieron abrir, y que no están entre los nuestros, creemos que existieron dos razones: al tratarse de colegios pequeños, seguramente no tuvieron los recursos para asumir los distintos protocolos sanitarios y, en segundo lugar, estimamos que algunos de esos planteles educacionales no abrieron por una decisión de los padres, que no tuvieron la suficiente confianza para enviar a sus hijos al colegio, apuntó Luis Cañas, presidente de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados.

Por su parte, 508 de los 520 colegios particulares pagados (97,6 por ciento) abrieron sus puertas en 2021, mientras que los 70 establecimientos con administración delegada lo hicieron también.

Al ver el detalle regional, Valparaíso y Ñuble terminaron con el 100 por ciento de sus centros educacionales abiertos: les siguen Tarapacá, Metropolitana, O'Higgins, Los Lagos y Aysén (99 por ciento); Coquimbo, Maule, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes (98 por ciento); Arica y Parinacota (95 por ciento) y Atacama (91 por ciento).