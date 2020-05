Sospechosos de Covid-19 serán enviados a residencias sanitarias si incumplen la cuarentena

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió que quienes no cumplan con la cuarentena serán trasladados a una residencia sanitaria vigiladas, para que completen allí su confinamiento.

En el ya tradicional balance diario, el titular de Salud confirmó que "en el mérito de la alerta sanitaria, toda persona que corresponda a un caso que es sospechoso y está en fase de confirmación, tiene que estar en cuarentena y debe estar en aislamiento".

"Hemos decretado que todas estas personas -que no cumplen con la cuarentena- sean trasladadas, incluso con el apoyo de la fuerza pública si es necesario, a una residencia sanitaria vigiladas, para que las personas completen allí la cuarentena", indicó Mañalich.

"Lo que se requiere es aplicar el código sanitario en toda su amplitud y eso es lo que estamos haciendo", cerró.

Alcaldesa de Antofagasta insiste: Es injusto terminar con cuarentena en la comuna

Este viernes, a las 22:00 horas, Antofagasta y Mejillones saldrán de la cuarentena, por lo que la alcaldesa de la primera comuna, Karen Rojo, insistió en que no se debió terminar con el confinamiento obligatorio.

"Es una decisión muy injusta y no esperada en el escenario más complejo que vive la comuna de Antofagasta, porque tenemos alto número de contagios que están activos, además de un centenar de muestras que todavía faltan por procesar. Entonces no es cierto el reporte diario que se está entregando, porque tenemos esta variable que creo que no se estaría considerando", dijo la jefa comuna.

Rojo remarcó que "la última información que tenemos es que el 85 por ciento de las camas UCI hoy día estarían ocupadas, y los mismos médicos han dicho que si seguimos esta dinámica, en un par de semanas más van a tener que decidir a quién le dan la vida y a quién van a tener que dejar que muera, porque no van a haber los insumos".