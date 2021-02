Subsecretaria: Cerca de 1.400 lugares de vacunación están abiertos para campaña masiva

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicó que la campaña de vacunación masiva contra el Covid-19 inicia hoy miércoles con "cerca de 1.400 lugares de vacunación" a nivel nacional.

"Es una muy buena noticia que comienza hoy día", remarcó la autoridad en Una Nueva Mañana, al tiempo que garantizó que "vamos a tener vacuna para toda la población de riesgo" que contempla esta primera etapa.

Esto, considerando dudas por adultos mayores que puedan encontrarse fuera de casa y busquen inocularse en otras ciudades, pero el recibir la inyección en esos lugares no significa que las personas de la zona se quedarán sin dosis.

Para graficar lo anterior, Daza planteó que "si hay una comuna pequeña donde la municipalidad determinó que viven 100 adultos mayores de 85 años y llegaron 200 -que para nosotros es una muy buena noticia- se van a entregar todas las vacunas", incluyendo a la población flotante.

Por otro lado, la subsecretaria enfatizó que "las personas no necesitan estar inscritas en el consultorio" para ser inmunizadas: "se pueden acercar a cualquier lugar de vacunación con su carnet de identidad que demuestre que está dentro del rango etario que le corresponde en función del calendario".

Asimismo, y como se constató en jornadas anteriores, tras obtener el carnet de vacunación, pueden recibir la segunda dosis en el vacunatorio más cercano a su residencia de origen si es que están de regreso 21 días después, tiempo que deben esperar antes de que esta pueda ser administrada.

Daza hizo ver también la importancia de que las autoridades locales registren en línea cada una de las inyecciones realizadas, pues de esa forma "en el nivel central tenemos la posibilidad de saber la cantidad de gente que se está vacunando, y así poder alertar a las Seremis que entreguen rápidamente las dosis que faltan".

En esta línea, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, informó que "vamos a estar en ocho puntos de la comuna en esta primera etapa: en dos Cesfam, en el J. López y en cinco estaciones médicas de barrio. De 08:30 a 18:30, y en las estaciones médicas hasta las 16:30".

La autoridad agregó que es "muy importante, quiero ser majadero en esto, que se respete el calendario. Vacunas tenemos para todos: 50.000 fue la partida inicial que se mandó para los adultos mayores en Santiago, tenemos 25.000 inscritos, si alguno no está inscrito, por favor, que se acerquen porque los vamos a vacunar igual".

Paris: "Vamos a hacer una campaña comunicacional"

Así también, el ministro de Salud, Enrique Paris, anunció que "vamos a hacer una campaña comunicacional también, donde pedimos que los líderes de opinión, tanto de la oposición como el oficialismo, la universidades, los centros de estudios colaboren a difundir la vacuna segura, efectiva, inmunogenicidad para los mayores de 60 años".

"Ya ayer comenzamos en muchos hospitales a vacunar, nosotros nos hemos fijado una meta de al menos, 80.000 personas, es decir: el 80 por ciento de la población susceptible", detalló.

Respecto a la confianza de las vacunas y el tiempo en que tardarán en mostrar resultados en la sociedad, el doctor y máster en salud pública, Juan Carlos Said aseguró que "todas las vacunas que se están distribuyendo en Chile han mostrado tener un efecto significativo en reducir el número de fallecidos y reducir el número de hospitalizados graves".

No obstante, prosiguió, "las vacunas no hacen efecto inmediato, y el nivel de inmunidad se alcanza dos semanas después de haber recibido la segunda dosis, entonces, no vamos a ver un impacto en la circulación del virus de un día para otro".