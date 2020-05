Swett acusa "error de cálculo" del Gobierno y dice que 700 mil pymes quedan fuera del Crédito Covid

El presidente de la Multigremial Nacional de Emprendedores, Juan Pablo Swett, acusó un "error de cálculo" del Gobierno en la ley que fortalece el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (Fogape) y que permite que las empresas puedan acceder a créditos bancarios con garantía estatal, y emplazó a la autoridad a evaluar nuevos instrumentos de ayuda.

A dos semanas de la promulgación, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, realizó un balance ayer y cifró en 20.197 los créditos emitidos hasta ahora, destacando que en el 98 por ciento de los casos los beneficiarios son pymes.

Sin embargo, Swett cuestionó en El Diario de Cooperativa las cifras: "Los números que estamos viendo se lo advertimos al ministro Briones, son 20 mil créditos cursados (hasta ahora) y desde la Asociación de Bancos nos dijeron que tiene casi 45 mil en proceso, y si consideramos el total de micro, pequeños y medianos empresarios, que son un millón 12 mil, los créditos no están llegando a más allá del 5 por ciento de las mipymes".

"Desde hace tres semanas entramos en una discusión con el Gobierno de que los créditos Fogape nunca iban a llegar al 1,2 millón de empresas que dijo el ministro Briones en su minuto, porque muchas pymes no tienen acceso a la banca porque no son sujetos de crédito", criticó, complementando que "la mejor expectativa de la banca es colocar 300 mil créditos, la mitad de ellos por BancoEstado, y en el mejor de los casos dejaría a 700 mil de ellas fuera de los créditos Fogape".

De esa forma, cerca de 1,4 millones de empleos "pueden estar en riesgo", advirtió.

Ante ello, atribuyó que "hubo un error de cálculo y un trabajo no coordinado, porque en su minuto cuando conversamos, dijimos que la banca no iba a ser capaz de hacerlo porque no tenía la capacidad operativa (...) y le hicimos ver al Presidente y al ministro Briones que no se iba a poder cumplir con las expectativas".

"(Al ministro de Hacienda) le faltó entender cómo funciona el sistema financiero, le faltó un poco de calle, entender que había que pensar qué se consideraba una empresa bancarizada", agregó Swett.

¿Nuevos créditos a través de instituciones financieras no bancarias?

En ese marco, exhortó al Ejecutivo que, en caso de preparar nuevos planes de ayuda, sobre todo ante la cuarentena que parte esta noche en el Gran Santiago, establezca nuevos instrumentos para poder extender créditos a las pymes que, según la Multigremial, no podrán acceder al Fogape.

Expuso que "Corfo tiene cerca de 2 mil millones de dólares que se podrían usar para que los factoring, aseguradoras y otras instituciones financieras no bancarias puedan llegar con estos créditos", pero -lamentó- "el problema ahí es que la tasa de interés que cobrarán no va a ser la misma ofrecida en el Fogape, que es histórica", cercana al 0 por ciento real.

De hecho, "en las reuniones que tuvimos la semana pasada, los factoring hablaban de entre 18 y 20 por ciento de tasa de interés, lo que lo hace un crédito distinto", añadió.

De momento, el líder gremial detalló que estiman que "puede haber entre 100 mil y 150 mil empresas con posibilidad de quebrar, que implicarían 900 mil puestos de trabajo en riesgo", y que de suceder, recuperar ese número de empresas al país "le podría costar entre 7 y 9 años, considerando el dato de que una de cada 10 empresas sobreviven tras dos o tres años".