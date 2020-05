Tarapacá: Intendente atribuyó aumento de contagios regionales a falta de responsabilidad ciudadana

Preocupación existe en las autoridades de la Región de Tarapacá por los altos números de nuevos contagios de coronavirus registrados en las últimas semanas en la zona, considerando la situación inicial que había tenido la región cuando llegó la pandemia a Chile, por lo que apuntan a una actitud poco "responsable" de sus habitantes.

Recién ayer hubo un nuevo peak de nuevos casos diarios, con 130, superando el que se había alcanzado el viernes, de 97; este lunes, en tanto, se informaron 81 nuevos contagios en la región, sumando un total de 1.056, transformándose en una de las seis del país en superar los 1.000.

Asimismo, de acuerdo con el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, del viernes pasado, Tarapacá era la tercera región con mayor tasa de incidencia acumulada -por cada 100 mil habitantes-, con 201,9, apenas dos puntos por debajo del promedio nacional.

Considerando las cifras informadas hoy, se puede calcular una tasa de incidencia total regional cercana a 276, situación alarmante si se considera que fue la última región en registrar casos y, de hecho, el primer contagio fue reportado el 22 de marzo, casi 20 días después de la llegada de la pandemia al país, el día de 3 de ese mes.

El mayor número de casos de la región se concentran en las ciudades de Iquique (611) -afectada además por un brote en un albergue de ciudadanos bolivianos llevados desde Providencia- y Alto Hospicio (388), ambas en cuarentena total desde la noche del viernes. También se torna preocupante la comuna de Pica, que pese a tener sólo 39 casos, registra una tasa de incidencia acumulada mayor a 650.

Las muertes asociadas a Covid-19, en tanto, son cuatro.

En ese marco, el intendente Miguel Ángel Quezada afirmó que "es importante entender que hemos llegado a esta cuarentena no por las autoridades ni porque no hayamos tenido recursos, sino porque cada uno de nosotros en la región no fuimos lo suficientemente responsables".

También, matizó, porque "a lo mejor no fui lo suficientemente incisivo para pedirles a cada uno que lográramos entender e internalizar esta pandemia y el efecto que podía tener en nuestra región".

Comparó que "en abril tuvimos en promedio de 6,2 contagiados diarios, sin embargo, los primeros 13 días de mayo tuvimos un aumento exponencial y llegamos a tener un promedio de 25 contagiados diarios".

Colegio Médico alerta de ocupación de camas UCI

Coinciden desde el Colegio Médico regional, donde su secretario y vocero, Roberto Gálvez, sostuvo que "ha habido otro tipo de comportamientos", que pese a que "uno da las indicaciones, el Ministerio las da, aislamiento social, lavado de manos hasta el cansancio, se produce el tema de que pasa una semana, dos semanas, un mes y medio, con casi ningún caso, y creo que las personas en ese momento no sienten que la enfermedad esté llegando a su casa, no lo toman como si fuera algo peligroso".

"De hecho, en muchas informaciones de principios de febrero y marzo, aparecía que era un virus de muy poca letalidad, y eso hace que se pierda un poco la noción de lo que es el virus", cuestionó.

Asimismo, el también jefe de la UCI del Hospital de Iquique, precisó que "en lo que llevo no habíamos tenido nunca una pandemia en que tuviésemos casi 20 pacientes en ventilación mecánica; hasta 2009, en la influenza tuvimos un máximo de 14".

El recinto iquiqueño, que es el hospital regional de Tarapacá, tiene actualmente 34 camas UCI, de las cuales 27 están ocupadas por pacientes con respiradores mecánicos: sólo 8 de ellos por enfermedades diferentes a la Covid-19.