Temuco: Técnico en enfermería que dio positivo para Covid-19 fue obligada a trabajar

Una técnico en enfermería que trabaja en la urgencia pediátrica de un hospital de la ciudad de Temuco dio positivo a coronavirus, situación que fue informada a sus superiores y éstos no le creyeron.

El hecho se produjo el pasado martes, cuando la funcionaria de 27 años, del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena, comenzó a sentir los síntomas, lo que fue informado a las autoridades del recinto asistencial.

"Ese día llegué con síntomas evidentes a trabajar, estaba con fiebre el día martes 24, estaba con dolor de tórax, mialgia, cefalea, dolor de oídos, dificultad respiratoria leve", detalló la profesional.

Además, sostuvo que le avisó a su jefa "lo único que me dijeron -una enfermera y un médico-: "no, es una gripe, es un resfriado común y tiene que volver a trabajar con medidas de protección, pida una mascarilla y trabaje. Yo le fui a decir eso a la jefa y le informaron ellos también y me mandaron a trabajar".

Tras dicha situación la joven se realizó el examen de Covid-19 en la Clínica Alemana cuyo resultado fue entregado este sábado con resultado positivo.

La joven se encuentran actualmente en cuarentena junto a su familia.