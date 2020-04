"Together at Home" recaudó más de 120 millones de dólares para combatir el coronavirus

El histórico evento de este sábado "One World: Together at Home", repleto de estrellas musicales y celebridades, recaudó más de 120 millones de dólares destinados a apoyar a trabajadores de la salud.

Según Global Citizen, ONG que organizó el show, la cifra que juntaron en las ocho horas del evento fue de 127,9 millones de dólares. De este total, 55.1 millones se destinarán al Fondo de Respuesta Solidaria COVID-19 y 72.8 millones beneficiarán a trabajadores locales y regionales

Global Citizen lanzó el fondo en respuesta a la propagación de la pandemia de coronavirus el mes pasado. Asegura que los pacientes y los trabajadores de la salud de todo el mundo tengan acceso a pruebas y tratamientos, además de ayudar a desarrollar una vacuna.

"One World: Together at Home" tuvo las actuaciones desde sus casas de Lady Gaga (principal impulsora del evento), Paul McCartney, The Rolling Stones, Elton John, Billie Eilish y Eddie Vedder, entre ellos.

$127.9 million for COVID-19 relief.



That is the power and impact of One World: #TogetherAtHome.



Thank you @ladygaga for helping @GlblCtzn create this historic global broadcasting event.



To everyone around the world: Stay strong, stay safe, we will be together in person soon. pic.twitter.com/QudE6j7reF