Toque de queda en Santiago: Falta que se vacunen 19.000 personas para retrasarlo

Este miércoles, la Región Metropolitana alcanzó el 79,8 por ciento de cobertura de vacunación anticovid -con esquema de inmunización completo- y falta inocular a unas 19.000 personas para lograr la meta del 80 por ciento que permitirá retrasar a la medianoche el inicio del toque de queda, que actualmente rige entre las 22:00 horas y las 05:00 del día siguiente, según informó el diario La Tercera.

Actualmente son 14 las regiones del país -de 16 que la componen- donde se ha reducido en dos horas la extensión la restricción nocturna de movilidad, una medida que aguardan ansiosos los gremios de pubs, restaurantes y discotecas, y restan solo Tarapacá, en el norte del país, y Santiago, en el centro.

Para este jueves y viernes el calendario de vacunación del Ministerio de Salud contempla la vacunación de segundas dosis de Pfizer en adolescentes desde los 12 años. En este escenario, dependerá de los esfuerzos que hagan las comunas en operativos de fin de semana y de los rezagados que lleguen el lunes a los vacunatorios para lograr alcanzar el 80 por ciento.

De acuerdo al rotativo, si se llega al hito durante la mañana del lunes, la información se podría entregar durante el balance televisado. No obstante, en caso de que los datos se actualicen más tarde, desde La Moneda no descartan realizar una pauta especial para no atrasar el anuncio.

El escenario más optimista prevé que el nuevo toque de queda comience a regir el próximo miércoles, considerando las 48 horas de margen que se ha dado el Gobierno entre la meta y la aplicación de la norma, señaló el periódico.

"En distintas encuestas hemos visto que el apoyo al toque de queda es bastante mayoritario, sobre todo en sectores socioeconómicos más vulnerables", aseguró el martes a Cooperativa el ministro vocero, Jaime Bellolio (UDI). El secretario de Estado defendió la largamente extendida medida restrictiva, que "disminuye la movilidad y circulación, y desincentiva al máximo la lógica de fiestas clandestinas".