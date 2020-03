Trabajadoras de casa particular expresan temores por "empleadores inconscientes" ante cuarentena

Desde la Federación de Trabajadoras de Casa Particular manifestaron sus temores sobre la situación laboral de las asesoras de hogar ante la cuarentena decretada en siete comunas de la Región Metropolitana, principalmente del sector oriente de Santiago, y que comenzará a regir desde esta noche.

El Gobierno aseguró que las trabajadoras de casa particular no pueden ser obligadas a permanecer en su lugar de trabajo, y que aquellas que son puertas afuera no deben concurrir. Asimismo, quienes tienen la modalidad de puertas adentro pueden tomar la decisión de si quieren quedarse y hacer cuarentena con sus empleadortes o bien volver a su hogar.

Sin embargo, María Cotal, dirigente del gremio, acusó en "Hablando de..." que "muchos empleadores están haciendo oídos sordos a los dictámenes de la autoridad, lo que dice la ley y a los convenios internacionales".

Aunque "no deben ser obligadas a acudir a sus puestos laborales las compañeras que son puertas afuera, por el riesgo que significa para ellas y para las familias a las que están prestando servicios", aseguró que han recibido denuncias sobre que "algunas empleadoras están consiguiendo salvoconductos para que ellas puedan entrar a las comunas que están siendo declaradas en cuarentena".

Además, "compañeras (puertas adentro) denuncian esta forma que tienen algunos empleadores de prácticamente de obligarlas y decirles 'bueno, si quieres te queda, si no, te vas, pero no vuelves'".

En ese marco, Cotal expresó que tienen "temor porque nuestras compañeras, quienes nos desempeñamos somos jefas de hogar que tenemos muchas responsabilidades; y también por la inconsciencia de algunos empleadores que no quieren perder el privilegio de tener a la trabajadora a su servicio, no importándole el riesgo por el virus".

"Lamentablemente hemos recibido denuncias de casos dramáticos, de compañeras que han prestado servicio por más de 30 años y han sido despedidas a través de una llamada telefónica. Es la ingratitud la que duele más, porque somos gente muy leal con las familias a las que prestamos servicios, y es en este momento cuando más se necesita la empatía de los empleadores", agregó.

Cotal detalló que en la Región Metropolitana hay cerca de 120 mil asesoras de hogar, y calculan que 70 mil de ellas se desempeñan en las comunas declaradas en cuarentena.