Trabajadores a honorarios acusan trabas y burocracia en proyecto para entregarles ayuda

En atención a su discusión inmediata, se anticipa este lunes una extensa jornada en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para revisar el proyecto del Gobierno que busca establecer ayudas para los trabajadores independientes a honorarios, ante los efectos de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

La iniciativa consiste en un subsidio de hasta 75 mil pesos a quienes ganan en promedio hasta 500 mil pesos mensuales, y un préstamo -a tasa cero- de 650 mil pesos destinado a quienes perciben más de 500 mil pesos. Este último podrá ser pedido durante tres meses y la devolución, que tendrá un año de gracia, será mediante descuentos en las Operaciones Renta en 2022, 2023 y 2024.

En la primera sesión esta mañana, organizaciones de trabajadores a honorarios manifestaron sus aprensiones, ya que si bien el marco de entendimiento alcanzado este fin de semana por el Gobierno, oficialismo y parte de la oposición permite complementar este beneficio con la postulación al nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), varios advierten exceso de burocracia y otras exigencias.

"¿Qué va a pasar con honorarias y honorarios que no tienen Registro Social de Hogares al día de hoy? Ejemplo, en la Región de Antofagasta mensualmente el promedio de solicitudes tanto de ingreso como de modificación de datos es de 1.000 a mes. Actualmente, son 11 mil. Por lo tanto, si un honorario u honoraria en este momento hace la solicitud al Registro Social de Hogares, esa solicitud va a demorar solamente para una respuesta, sin necesariamente que se apruebe, aproximadamente 30 a 40 días, y eso va a suponer que eventualmente las personas no van a poder a acceder a ese subsidio", señaló Pablo Rojas, de la Unión Nacional de Honorarios del Estado.

En respuesta, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, apuntó que en el aparato público no ha habido caída de ingresos ni tampoco despidos masivos.

"La angustia de ver que las medidas siguen pasando frente a nosotros"

Otra de las exposiciones en la sesión de esta mañana fue la de Daniela Espinoza, del Sindicato Nacional Interempresas de Profesionales del Cine y Audiovisual, donde se quejó del monto del subsidio y de las trabas para acceder al complemento del Ingreso Familiar de Emergencia 2.0.

"75 mil pesos son del todo insuficientes para que una familia se pueda mantener. Se nos insistió en ingresar al Registro Social de Hogares, completarlo y postular al IFE y aquí estamos hoy, recibiendo muchísimos pantallazos de trabajadores y trabajadoras en los que se les dice que pertenecen al 10 por ciento más rico de la población", denunció.

Y preguntó: "¿No es acaso una burla que alguien que no trabaja desde octubre, que debió dejar su casa, que no tiene vehículos, que no tiene bienes, que está en Fonasa y que ni siquiera tiene derecho al Seguro de Cesantía debido a la informalidad laboral en la que trabajan desde hace años le digan que es del 10 por ciento más rico de la población?".

"Y la angustia de ver que las medidas siguen pasando frente a nosotros, una micro que se pasaba sin que la pudiéramos tomar", expresó.

Para postular al complemento del nuevo Ingreso Familiar de Emergencia, tienen que estar en el Registro Social de Hogares. "No veo otra forma", dijo el ministro Briones.

El titular de Hacienda explicó que si el Indicador Social de Emergencia está desfasado, se puede presentar una declaración jurada notarial electrónica señalando que los ingresos son menos que los registrados y se aplicará al postulante "el beneficio de la duda", sin perjuicio de las sanciones posteriores que se pudieran constatar en caso de haber falseado datos.

También expuso el Colegio de Sociólogos, quienes señalaron que muchos trabajadores no pueden acceder a este instrumento -subsidio y préstamo- porque muchos de ellos boletean por proyecto finalizado, por lo que tienen dos o tres boletas al año y la iniciativa exige al menos cuatro en 12 meses.