Tras dos meses en cuarentena, Rengo registra más casos activos que al inicio del confinamiento

El pasado 20 de febrero, Rengo ingresó por segunda vez a cuarentena. La comuna, aquella jornada, presentaba 98 casos activos de Covid-19.

Hoy, la ciudad, tras dos meses en confinamiento (62 días), registra un mayor número de personas portadoras del virus: 100.

"Nos ha resultado muy difícil que todas las estrategias desplegadas de fiscalización, búsqueda activa de contagiados y todo el proceso de trazabilidad que hemos fortalecido, junto con los departamento de salud comunal, puedan llegar a mejor éxito", indicó a Cooperativa el seremi de Salud de O'Higgins, Pablo Ortiz.

La autoridad sanitaria sostuvo que "en el caso de Rengo, que ha sido muy emblemático, porque ellos comenzaron la cuarentena el 20 de febrero, tuvieron una baja muy importante hace dos semanas atrás, pero mantenían una tasa de positividad muy elevada y mucha consulta de urgencia. Lo que hizo que la autoridad central decidiera no pasarlos al paso dos, porque efectivamente existía una potencialidad de tener mayores contagiados, cuestión que ha sucedido en las últimas dos semanas".

"Si hoy, uno revisa el indicador de casos activos, uno se da cuenta que tiene 100 casos activos confirmados y eso es superior a los que tenía el 20 de febrero. Efectivamente estamos en un despliegue muy poderoso (...) hemos conversado con los equipos de salud de Rengo, y el virus al ser comunitario tiene una fuerte diseminación en distintos lugares, barrios y eso hace que el virus tenga una velocidad de contagio mayor", puntualizó Ortiz.

El seremi agregó que "en el último mes hemos visto que ha crecido el contagio intradomiciliario, que puede ser uno de los factores de alta tasa de contagios en todas estas comunas".

Colmed llama a fortalecer controles y trazabilidad

Desde el Colegio Médico (Colmed) de Rancagua, hicieron un hincapié en las situaciones de algunas de O'Higgins, que no presentan mejoría respecto a su situación bajo cuarentena.

"Rengo y San Fernando son comunas que preocupan bastante, porque el total de casos activos es alto y no ha habido mayor mejoría con ellos. Hay que tener más fiscalización, revisar porqué hay tanta movilidad, qué no se está pesquisando y educar a la comunidad, porque el aislamiento no está siendo efectivo", puntualizó la presidenta del Colmed local, doctora Leisli Salvatierra.

La facultativa agregó que "se esperaría que en estos casos, con el pasar de las semanas, estuvieran en menos casos (...) la misma cantidad de gente que va saliendo de cuarentena, es la misma que va entrando o incluso un poco más. Eso indica que la movilidad sigue siendo excesiva y los aislamientos no están siendo oportunidad. Hay que ver la trazabilidad en esos casos (...) las personas en algunas oportunidades, se movilizan porque la ayuda no está siendo adecuada".

San Fernando, Chimbarongo y Chépica con números rojos

En O'Higgins, hay otras seis comunas que ya han superado un mes bajo confinamiento, pero tres de ellas, muestran peores cifras que el día que ingresaron a cuarentena.

San Fernando, retrocedió por primera vez al paso uno del Plan Paso a Paso, el pasado 13 de marzo, con 212 casos activos de Covid-19. Hoy, tras 41 días en cuarentena, registra 247 personas con la patología activa.

Mismo caso vive Chimbarongo, quien se encuentra bajo la medida restrictiva más dura, desde el 20 de marzo, día en que presentó 75 contagios activos. Cifra que hoy se ve lejana, tras 34 jornadas en cuarentena, pues los casos en dicho indicador, ascienden a 115.

Por su parte Chépica, se mantiene en cuarentena también desde el 20 de marzo, fecha en que mantenía 30 casos activos. Tras 34 días en confinamiento, hoy registra 35 contagiados activos con coronavirus.

Desde la Seremi de Salud indicaron que buscarán fortalecer la búsqueda activa en empresas, además revisar los protocolos sanitarios de estas, y el transporte público y particular.